Los bomberos de Huelva difunden recomendaciones sobre cómo evitar incendios durante las Fiestas Navideñas

HUELVA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Huelva ha difundido una serie de recomendaciones a la ciudadanía de cara a evitar los incendios y accidentes en sus hogares durante las Fiestas Navideñas. Asimismo, los bomberos han hecho un llamamiento a los onubenses para que, en caso de un incendio en su vivienda, cierren la puerta de la habitación afectada para evitar la propagación del fuego al resto de la casa y del edificio, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa.

Al respecto, el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Luis Albillo, ha pedido a la ciudadanía "responsabilidad para que todos podamos disfrutar de unas vacaciones seguras y sin ningún contratiempo" y, para ello, ha instado a la ciudadanía "a actuar correctamente siguiendo los consejos de prevención y autoprotección ofrecidos por los bomberos con acciones muy simples que pueden salvar su vida y la de sus vecinos".

Como primera medida, el Servicio de Extinción de Incendios propone detectar los riesgos que hay en el hogar en relación a los adornos navideños, de cara a asegurarnos que estamos libres de peligros.

Al respecto, aconsejan colocar el árbol de Navidad lejos de fuentes de calor y comprobar que sea ignifugo o que no esté seco si es natural; instalar sólo luces certificadas y adecuadas al exterior, en su caso; no sobrecargar enchufes y regletas; no pisar ni aplastar los cables; apagar las luces de decoración durante el sueño o cuando estemos fuera de casa; no dejar las velas desatendidas; y colocar un detector de incendios en la habitación en la que esté colocada el árbol y la iluminación navideña.

Asimismo, han señalado que los adornos, las instalaciones sobrecargadas, las velas o las estufas pueden convertirse estos días en un combustible para un incendio y, en el caso que se produjera, los bomberos han reiterado la importancia de "cerrar la puerta al fuego", recordando que siempre es la mejor acción para salvaguardar la vida y la vivienda.

En el caso de sufrir un fuego en la vivienda que no podamos controlar, habrá que cerrar la puerta de la habitación donde ocurra, evitando así la propagación al resto de la casa y los daños materiales. Igualmente, se deben cerrar las puertas del resto de la vivienda y la de casa cuando se salga de ella, consiguiendo con ello que el fuego no inunde las escaleras y los vecinos del bloque, en caso necesario, puedan salir de sus casas.

Si el fuego se origina en un piso por debajo de nuestra vivienda, los bomberos han explicado que lo aconsejable es no salir de ella, cerrando bien el portón y haciéndose ver por las ventanas a la espera de los consejos de los bomberos, ya que "la casa es el sitio más seguro y el mayor peligro está en la escalera".

Por último, el Servicio de Extinción de Incendios alerta que la huida de un incendio por una escalera llena de humo "pone en peligro la vida" y retrasa además la actuación de los bomberos para extinguir el fuego.