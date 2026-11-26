Caja Rural del Sur patrocina al IES La Orden de Bádminton. - CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural del Sur ha formalizado un acuerdo de colaboración con el Club Bádminton IES La Orden de Huelva, una iniciativa que permitirá a la entidad sumarse al Programa de Patrocinadores del primer equipo y de las categorías inferiores del club onubense.

El convenio ha sido suscrito por la presidenta del Club Bádminton IES La Orden, María Eugenia Lorenzo Fernández, y por Francisco Vázquez Fernández, director de Desarrollo de Negocio de Caja Rural del Sur. En el acto han estado también presentes el gerente del club, Ricardo Fernández Garfia; su director deportivo, Paco Ojeda Ojeda; y los directores de las Unidades de Negocio de Huelva de Caja Rural del Sur, Javier Márquez y Bernardino Hoyos, según ha indicado la entidad en una nota.

Entre las acciones contempladas en el acuerdo figura la incorporación de la imagen de Caja Rural del Sur a las camisetas oficiales de los equipos de División de Honor, Primera Nacional, Liga Nacional Segunda Territorial, Liga Andaluza Se Busca Campeón Sub-13 y escuelas, de acuerdo con las condiciones establecidas entre ambas partes.

La colaboración permite a Caja Rural del Sur vincularse a la trayectoria de un club estrechamente ligado al desarrollo y promoción del bádminton en Huelva, desde las categorías de formación hasta la alta competición.

Este acuerdo se suma a la colaboración alcanzada meses atrás con Carolina Marín, uno de los grandes referentes internacionales del bádminton español y Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, que se incorporó como imagen de la cooperativa de crédito andaluza.

De esta forma, Caja Rural del Sur continúa respaldando iniciativas vinculadas al territorio y a valores como el esfuerzo, la constancia, la superación y el trabajo en equipo, estrechando al mismo tiempo su relación con proyectos con una marcada implantación social y deportiva en Huelva.