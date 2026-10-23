El calendario solidario 2027 Avadi Down está protagonizado por usuarios y el Recreativo de Huelva

Archivo - Presentación en el Ayuntamiento de Huelva del calendario solidario 2027 de Down Huelva Vida Adulta-Avadi. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha acogido la presentación del calendario solidario 2027 de Down Huelva Vida Adulta-Avadi, una iniciativa que alcanza su segunda edición y que este año tiene como protagonista al Real Club Recreativo de Huelva.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, bajo el lema 'La inclusión también juega en equipo', el proyecto muestra a los usuarios y usuarias de la asociación en diferentes espacios y desempeñando distintos papeles vinculados al club, en una experiencia que sitúa a las personas con discapacidad intelectual en el centro de la iniciativa.

Durante la presentación, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha agradecido a Avadi Down que haya elegido el Ayuntamiento para presentar el calendario y al Recreativo su colaboración y la apertura de sus instalaciones para hacer posible el proyecto, porque "detrás de cada una de sus páginas hay mucho más que una fotografía".

"Hay personas, hay historias, hay sueños y, sobre todo, hay ganas de participar, de compartir y de formar parte de la sociedad en la que vivimos", ha señalado.

Miranda ha destacado también el significado de una iniciativa que conecta la inclusión con uno de los símbolos más reconocibles de la identidad onubense como es el Recreativo de Huelva, "y poder vivirlo desde dentro es una oportunidad para crear recuerdos, estrechar vínculos y demostrar que nuestra ciudad es mucho más grande cuando nadie se queda fuera".

Asimismo, la alcaldesa ha puesto el acento "en la necesidad de generar oportunidades reales de participación para las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down", toda vez que ha subrayado que "la inclusión real no consiste solamente en hablar de igualdad, sino en crear oportunidades visibles, abrir puertas y garantizar que todas las personas puedan participar plenamente en la vida social".

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha destacado que "la inclusión es familia, oportunidades, ilusión y sueños", recordando que iniciativas como la de Avadi Down nacen del compromiso de unos padres que comenzaron este camino buscando algo tan esencial como que sus hijos contaran con los apoyos necesarios para desarrollar su propio proyecto de vida.

En este sentido, ha subrayado que "crecer no es solo cumplir sueños, es aprender, participar y poder decidir", y ha defendido el derecho de las personas con discapacidad a construir su futuro con autonomía y "sin que nadie establezca límites" a sus posibilidades.

López ha felicitado a Avadi Down por su calendario, que, según ha señalado, "recoge la profundidad de las miradas" y pone de manifiesto que las personas con discapacidad "tienen capacidad, talento y son ejemplo de esfuerzo y superación".

Asimismo, ha invitado a reflexionar sobre el modelo de sociedad a construir: "Pensemos bien qué tipo de sociedad queremos, porque sin inclusión quizá no nos merezcamos llamarnos sociedad", ha concluido.

La vocal de la Junta Directiva de Avadi Down, Gracia Calvo, ha explicado que la temática de esta segunda edición se ha elegido "para acercar a los usuarios y usuarias a uno de los grandes referentes deportivos y sociales de Huelva".

Gracias a la colaboración del Recreativo, los participantes han podido conocer diferentes espacios del estadio y vivir la experiencia de convertirse, por un día, en jugadores, jugadoras, entrenadores, integrantes de los cuerpos técnicos y otros profesionales vinculados al club.

Calvo ha agradecido al Decano "su implicación", así como "el respaldo de las familias, los patrocinadores, las entidades colaboradoras y los profesionales de la asociación". También ha destacado el trabajo que hay detrás de cada edición, desde la organización de las sesiones fotográficas hasta la coordinación y preparación de cada imagen.

"Hoy presentamos mucho más que un calendario, presentamos 12 meses de historias, sonrisas, capacidades y experiencias", ha resumido, con el deseo de que quienes lo adquieran vean en sus páginas a personas capaces, protagonistas de sus propias vidas y plenamente integradas en su ciudad.

En representación de los participantes en el calendario, Jesús Arana y Gema Barrero han compartido la ilusión que les ha producido formar parte del proyecto y disfrutar de una experiencia especial junto a sus compañeros y compañeras. Ambos han agradecido al Recreativo la acogida y el trato recibido, así como el apoyo de las familias, los profesionales de Avadi y el fotógrafo.

"El calendario refleja que, cuando existen oportunidades, las personas con discapacidad intelectual pueden participar, aprender, disfrutar y mostrar sus capacidades", han señalado.

Por otra parte, el consejero del Recreativo de Huelva, Antonio Carrasco, ha señalado que para el club es "un orgullo participar en la iniciativa" y ha recordado que el Decano "es mucho más que un equipo de fútbol: forma parte de la historia de Huelva y mantiene un vínculo estrecho con su gente".

Carrasco ha destacado la ilusión de los participantes durante la experiencia y ha agradecido a Avadi Down la labor que realiza con las personas adultas con discapacidad intelectual y sus familias, reiterando el apoyo del club a este tipo de proyectos.

El fotógrafo y diseñador Pedro González, que ya colaboró en la primera edición, ha agradecido que la asociación haya vuelto a contar con él y ha explicado el significado especial que tiene poner su trabajo al servicio de una causa solidaria.

La presencia del Recreativo como protagonista de esta edición, ha señalado, "permite unir la fuerza de un símbolo compartido por la ciudad con el objetivo de visibilizar la inclusión". González ha expresado su deseo de que el calendario llegue a muchos hogares "y contribuya a que Avadi Down pueda continuar desarrollando su labor".

Con esta iniciativa, Down Huelva Vida Adulta-Avadi da continuidad a un proyecto que busca dar visibilidad a las capacidades de las personas con discapacidad intelectual y síndrome de Down, fomentar su participación social y promover una mirada basada en las oportunidades y la autonomía personal.

Los calendarios se pueden adquirir en SoportTec, en la calle Santiago Apóstol; en la agencia de viajes InnovaTravel; a través de la página web oficial de la asociación, avadidownhuelva.org, y en la sede de Avadi Down, situada en la calle La Malagueña, números 30-31, en Huelva.