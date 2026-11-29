La candidata de Senado de Progreso por Huelva, Mónica Rossi, ejerciendo su derecho a voto. - FRENTE AMPLIO HUELVA
HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La candidata de Senado de Progreso por Huelva, Mónica Rossi, ha ejercido este domingo su derecho al voto en el CEIP 3 de Agosto, en su barrio de El Higueral. A la salida del colegio electoral, Rossi ha destacado la gran afluencia de votantes desde primera hora de la mañana y ha compartido la ilusión con la que vive la jornada. Además, ha animado a la ciudadanía a "expresar con su voto libremente su opción" en una jornada que ha calificado de "histórica".
"Estamos viendo una afluencia importante desde primeras horas de la mañana en los colegios electorales, lo cual es una buena noticia para todos y para todas", ha señalado Rossi, según ha recogido la formación en una nota.
La candidata también ha reconocido el trabajo de apoderados e interventores durante este 29N. En particular, ha agradecido a los apoderados de Frente Amplio que "a lo largo de la provincia están a pie de colegio electoral", contribuyendo "al desarrollo tranquilo de la jornada".
Rossi ha reivindicado el valor de acudir a las urnas y la ilusión de poder decidir libremente, al recordar que votar es un derecho "que tanto nos costó conseguir".
Por su parte, la candidata de Frente Amplio por Huelva al Congreso de los Diputados, Rebeca Martín, ejerció su derecho al voto por correo antes de este 29N, al coincidir la jornada electoral con un compromiso familiar.
"El voto por correo cuenta con garantías de seguridad y transparencia. Correos custodia los envíos certificados hasta su entrega a las mesas electorales y mantiene un registro a disposición de las juntas electorales", ha asegurado, animando al voto y ha deseado a todos una jornada tranquila hasta el recuento.