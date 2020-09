Caraballo exige mayor financiación para que los ayuntamientos desarrollen actuaciones contra la pandemia

HUELVA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, junto con el resto de presidentes de las diputaciones provinciales de la región, ha mostrado su "decepción y frustración" por el resultado de la reunión mantenida este martes en el Palacio de San Telmo con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Del mismo modo, han solicitado a Moreno que dote a los ayuntamientos andaluces de la suficiencia financiera necesaria para las actuaciones frente a la pandemia y para el desarrollo de sus competencias.

El inicio del curso escolar ha sido uno de los temas que los presidentes de las instituciones supramunicipales han querido poner encima de la mesa, incidiendo en la falta de recursos de los que disponen los ayuntamientos para garantizar la limpieza y desinfección de los centros educativos.

En este sentido, Caraballo ha insistido en que "el reglamento deja claro de manera tajante que las competencias en materia de excepcionalidad para atender a los centros escolares corresponde a la Junta de Andalucía".

No obstante, y según ha explicado, "las diputaciones no hemos ido a discutir sobre quién tiene las competencias y quién no, hemos ido a exigir una mayor coordinación y financiación de las competencias que tienen que asumir las entidades locales. Lo que estamos solicitando es contar con los recursos para atender a este tipo de actuaciones".

Asimismo, el presidente de la Diputación onubense ha destacado que "los municipios de Andalucía y las diputaciones han estado a la altura de todas las medidas que se han tenido que afrontar debido a la pandemia y no vamos a dejar de atender a nuestras responsabilidades en el cumplimiento de los servicios públicos".

Desde los organizamos supramunicipales han lamentado, también, que el presidente de la Junta no haya aportado "ninguna propuesta" durante la reunión "para dar mayor cabida y participación a las diputaciones en los problemas planteados en torno a cuestiones como una vuelta al cole segura; sobre la situación de los centros sanitarios, especialmente, la atención primaria que es donde nos consta que hay un retraso importante; en evitar una brecha de desigualdad en los municipios garantizando la cobertura de los servicios sociales; o en lo referente a los planes de empleo y al transporte público".

Las diputaciones han exigido, además, a Juanma Moreno, respeto institucional a todos los ayuntamientos de Andalucía y garantías para que las entidades locales puedan ofrecer sus servicios públicos.

Por último, Caraballo ha afeado al presidente de la Junta de Andalucía que haya querido "vender" esta reunión como "un encuentro de Alianza por Andalucía, cuando es una demanda antigua que se ha tenido que celebrar 50 días después de que se solicitara y tras más de seis meses sin que el presidente nos reciba para atender a nuestras reclamaciones".