Una caravana de 70 tractores y 30 vehículos se dirige a Huelva desde Escacena en protesta por la situación del campo

Imagen de archivo de una protesta de agricultores. - Francisco J. Olmo - Europa Press

HUELVA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una caravana de agricultores compuesta por cien vehículos, 70 de ellos tractores, han salido a primera hora de la mañana de este martes desde Escacena del Campo y se dirigen a Huelva capital por la N-431, la antigua carretera nacional que une Huelva con Sevilla, en protesta por la situación del campo.

Así lo han indicado desde la Subdelegación del Gobierno a Europa Press, señalando que la Policía Nacional y la Guardia Civil se han coordinado para montar servicios en la carretera con la finalidad de prevenir accidentes. Asimismo, ha apuntado que desde la Dirección General de Tráfico (DGT) han informado de que, de momento, no se han producido cortes, pero prevén retenciones en algún punto de la protesta por carretera.

Estos agricultores tienen previsto llegar hasta la Diputación de Huelva para entregar un escrito del sector primario al presidente, David Toscano. En esta protesta no participa el sector de los frutos rojos de Huelva, que se ha desmarcado de la misma.

En declaraciones a Europa Press, Félix Moreno, uno de los agricultores que se han manifestado, ha señalado que no pueden soportar "más la situación en la que están trabajando", ya que "no pueden soportar" los impuestos que se les están "imponiendo" y los precios del mercado "los tenemos tirados por los suelos".

"Nadie nos defiende, y nos hemos tenido que levantar los agricultores de a pie, agricultores que lo único que sabemos es trabajar, porque estamos viendo que nuestro modo de vida y todo lo que hemos trabajado se nos está derrumbando y tenemos que defenderlo", ha esgrimido.

Al respecto, Moreno ha subrayado que no cuentan con el apoyo "ni autoridades, ni sindicatos, ni políticos", por lo que se sienten "solos y desamparados", por ello ha remarcado que han tenido tomar "decisiones drásticas" como la de "echarse a la calle".

En este sentido, los agricultores han elaborado un manifiesto en el que se solicita, según ha explicado Félix Moreno, una serie de reivindicaciones que "se puede resumir en dos: que nos dejen trabajar y que la competencia sea leal".

"Lo que pedimos es que lo que nosotros utilicemos, lo haga todo el mundo, no que a nosotros no nos dejen utilizar ciertas cosas y a la competencia sí, porque si no estamos en una competencia totalmente desleal, nosotros no podemos competir con alguien a que le den hecho a los fitosanitarios, pero a nosotros restricciones, restricciones, y más restricciones", ha subrayado.

Así, ha agregado que, en definitiva", lo que piden es que "se les deje trabajar" y les dejen "opinar" en "las decisiones", ya que "los del campo y los que entendemos el campo somos nosotros".