Cáritas atiende a más de 1.000 personas sin hogar en Huelva y alerta de un aumento del porcentaje de mujeres

Presentación de la campaña 'Un hogar, un lugar al que pertenecer' de Cáritas Diocesanas Huelva. - CÁRITAS DIOCESANAS

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Diocesanas Huelva atendió a un total de 1.018 personas en situación de sinhogarismo durante el año 2025. Del total de personas acompañadas, el 67% fueron hombres y el 33% mujeres, un porcentaje este último que confirma una "creciente feminización" de la exclusión residencial en la provincia.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Cáritas Diocesana de Huelva se ha sumado a la campaña nacional 'Un hogar, un lugar al que pertenecer' con motivo del Día de las Personas Sin Hogar, que se conmemora el próximo 25 de octubre. una iniciativa impulsada por Cáritas junto a Faciam, la Xarxa d'Atenció a Persones Sense Llar (XAPSLL) y la plataforma BesteBi para visibilizar la realidad de quienes viven en situación de sinhogarismo y reclamar respuestas integrales que hagan posible una vida digna.

La entidad ha reivindicado que una vivienda "es mucho más que un techo" y ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas y a la sociedad para combatir las causas estructurales que perpetúan el sinhogarismo.

Un hogar representa "un espacio seguro, estable y digno para desarrollar un proyecto de vida, preservar la intimidad y mantener relaciones significativas". En este sentido, Cáritas advierte de que "cuando esta pertenencia se pierde, la exclusión no afecta solo a la vivienda, sino también a la salud, el empleo y el acceso efectivo a derechos básicos".

Entre las causas estructurales detrás de esta problemática, Cáritas ha señalado "la escasez de vivienda social, el encarecimiento del mercado inmobiliario, las barreras administrativas, la aporofobia y las dificultades específicas que afrontan las personas migrantes en situación irregular".

Para dar respuesta a estas situaciones, Cáritas Diocesana de Huelva atendió a un total de 1.018 personas en situación de sinhogarismo durante el año 2025. Del total de personas acompañadas, el 67% fueron hombres y el 33% mujeres, un porcentaje este último que confirma una "creciente feminización" de la exclusión residencial en la provincia.

El perfil de los usuarios atendidos responde mayoritariamente a personas de entre 18 y 55 años, de nacionalidad española en un 33% de los casos, solteras, con baja cualificación y carentes de apoyo familiar. Entre las principales problemáticas identificadas destacan la salud mental, la escasez de recursos económicos, las adicciones y la falta de permisos de trabajo.

La labor asistencial de la entidad se articula a través de un centro de día, por el que pasan casi 750 personas al año, y cinco recursos de acogida con 46 plazas, apoyados por más de 62 personas voluntarias. Como novedad, Cáritas ha puesto recientemente en marcha el Refugio Nuestra Señora del Rocío, un nuevo recurso de acogida temporal orientado a brindar apoyo integral y favorecer procesos de autonomía e inclusión social.

A nivel autonómico, las Cáritas Diocesanas de Andalucía acompañaron en 2025 a cerca de 5.000 personas en situación de sinhogarismo. Esta red andaluza contó con la implicación de 118 profesionales, más de 700 voluntarios y una inversión superior a los 4,3 millones de euros.

Finalmente, la entidad ha urgido a las administraciones a priorizar el acceso a una vivienda digna, agilizar los trámites administrativos y reforzar la atención sanitaria y en salud mental. Asimismo, ha apelado a la ciudadanía a erradicar prejuicios y discursos de odio para construir comunidades acogedoras e inclusivas.