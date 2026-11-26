El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, en la entrega de los décimos Premios Iberoamericanos en la Diputación Provincial. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de Iberoamérica de Huelva ha entregado sus décimos Premios Iberoamericanos en la Diputación Provincial, en un acto celebrado en la tarde de este jueves en el Salón de Plenos. Los galardones han distinguido en esta edición al municipio de Aracena, a Manuel Barrera de Segura, a José Manuel Moreno Mateo y, a título póstumo, a Julián de la Nieve Linares.

El presidente de la Diputación, David Toscano, ha destacado en la apertura del acto el trabajo de los premiados para estrechar los lazos entre Huelva e Iberoamérica. También ha agradecido a las asociaciones la ayuda que prestan a quienes llegan a la provincia, desde orientarlas en sus primeros pasos hasta reunir a personas de distintos países para sacar adelante proyectos comunes. "En pocos lugares se siente Iberoamérica tan cerca como en la provincia de Huelva", ha señalado Toscano.

El presidente ha evocado los vínculos históricos con la otra orilla del Atlántico a través de 'La noche de la partida', el mural del artista onubense José Caballero que preside el salón. Asimismo, ha recordado los años de colaboración de la Diputación con las asociaciones iberoamericanas y ha felicitado a la Casa de Iberoamérica por las diez ediciones de los galardones.

La ceremonia ha incluido la proyección de un vídeo que repasaba ediciones anteriores y la entrega de una insignia conmemorativa a los antiguos premiados que han asistido al acto, a cargo de la secretaria de la entidad, Carmen Asto Obregón.

El alcalde de Aracena, Manuel Guerra González, ha recogido el Premio a la Interculturalidad concedido al municipio por su Encuentro de Asociaciones y Feria de la Interculturalidad, entregado por el presidente de la Casa de Iberoamérica, Manuel Cordero, en reconocimiento a una cita que, celebrada el pasado mes de septiembre, reunió en los espacios públicos de la localidad a personas de distintas nacionalidades y culturas.

El presidente de la Diputación ha entregado el Premio a la Integración al coronel de Infantería de Marina y subdelegado de Defensa en Huelva, Manuel Barrera de Segura. La distinción reconoce su labor para facilitar la colaboración de la Casa de Iberoamérica en la difusión de los actos de la Subdelegación de Defensa y de la Infantería de Marina.

El Premio al Iberoamericanismo ha recaído en el exconcejal del Ayuntamiento de Huelva José Manuel Moreno Mateo, por su participación en las iniciativas de la Casa de Iberoamérica y su cercanía con la comunidad iberoamericana. El coordinador de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Huelva, Diego Aitor Lopa Peralto, ha recogido el galardón en su nombre.

Fátima Benítez ha recogido, el Premio a la Fraternidad que la Casa de Iberoamérica le ha concedido a título póstumo a Julián de la Nieve David Toscano ha tenido un recuerdo especial para él y ha trasladado su cariño a su familia y a sus compañeros. El galardón reconoce la trayectoria de quien presidió la asociación Dominicanos en Huelva y fue uno de los pioneros del asociacionismo iberoamericano en la provincia.

La ceremonia ha concluido con el agradecimiento del presidente de la Casa de Iberoamérica de Huelva, Manuel Cordero Manhualaya, a los galardonados y a quienes han hecho posible estas diez ediciones. Cordero ha recordado que detrás de los premios hay "una historia de esfuerzo, cooperación y amistad que viene de lejos".