El centro HuelvaLAB incorpora cuatro nuevos proyectos empresariales

Bienvenida a las cuatro iniciativas que se incorporan a HuelvaLAB. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, acompañado del diputado provincial responsable de Nuevas Tecnologías, Felipe Arias, ha dado la bienvenida a las cuatro iniciativas que se incorporan a HuelvaLAB, el Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas de la institución provincial.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el encuentro, que tuvo lugar en el Salón de Plenos de la sede institucional, reunió también a representantes de Sensacultivo y Myrentix, las dos empresas que continúan en la aceleradora tras su acceso en anteriores convocatorias.

Durante el acto, las personas emprendedoras presentaron sus proyectos y compartieron sus ideas y necesidades con los responsables provinciales. Tanto Toscano como Arias escucharon sus propuestas y ofrecieron el apoyo de la Diputación a través de los recursos y servicios de HuelvaLAB.

De este modo, el presidente destacó la "importancia" de que sean las propias empresas y personas emprendedoras quienes orienten ese acompañamiento. "Nos vayáis diciendo por dónde creéis que debemos nosotros intentar ayudar, porque estamos para eso", sugirió Toscano a los presentes.

En este sentido, David Toscano subrayó que "lo importante sois vosotros y vosotras que tenéis la idea, tenéis las ganas, la capacidad y tenéis el futuro". "Nosotros vamos a intentar en este tiempo acompañaros en todo lo que podamos ayudar", agregó.

Las cuatro nuevas incorporaciones, seleccionadas en la tercera convocatoria de acceso al centro, plantean proyectos de base tecnológica e innovación aplicada para responder a necesidades del sector agroalimentario. Sus propuestas abarcan la automatización de las certificaciones, la gestión de datos sobre sostenibilidad, el asesoramiento ambiental y la detección temprana de enfermedades de la vid.

Así, Compensa Agroinnova busca reducir la carga de trabajo que supone para las empresas agroalimentarias gestionar las certificaciones de calidad y atender sus requisitos documentales y normativos.

Por otro lado, Reyes Tirado, con su proyecto Agriflow, aborda las dificultades de las empresas para reunir y acreditar la información sobre sostenibilidad que les exigen los mercados y la normativa, así como para acceder a financiación vinculada a estos criterios.

Además, la iniciativa de Cristina Picón responde a la necesidad de las explotaciones agrarias de contar con asesoramiento para reducir su impacto ambiental, acreditar sus avances y conocer las oportunidades de financiación asociadas a prácticas más sostenibles.

Por su parte, Manuel Sánchez centra su propuesta en las pérdidas que provoca el mildiu en los viñedos y en la necesidad de anticipar su aparición para mejorar la protección de los cultivos.

El encuentro permitió conocer también la evolución de Sensacultivo, que trabaja para facilitar decisiones sobre riego y fertilización ante la necesidad de optimizar el uso del agua y los nutrientes, y de Myrentix, que aborda las dificultades de acceso a maquinaria y el escaso aprovechamiento de equipos que permanecen sin uso durante parte del tiempo. Todas las iniciativas contarán con espacios de trabajo, formación y mentorías adaptadas a sus necesidades, así como orientación para la búsqueda de financiación.

HuelvaLAB, coordinado por el Servicio de Tecnología de la Información de la Diputación, conecta las necesidades del tejido productivo provincial con soluciones tecnológicas y acompaña a empresas y personas emprendedoras desde el desarrollo de sus ideas hasta su consolidación, con atención específica al sector agroforestal.