La Comisión de Infraestructuras en Huelva se reunirá el 12 de marzo y Toscano avisa de que "no se renunciará a ninguna"

HUELVA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para el impulso de las necesidades en infraestructuras en la provincia de Huelva, liderada por la Diputación de Huelva --con la participación activa de la totalidad de las administraciones y agentes sociales y económicos-- se reunirá por tercera vez desde su puesta en marcha el próximo 12 de marzo, cuando ha sido convocada para analizar el informe elaborado por el Consejo Económico y Social provincial (CESpH).

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press el presidente de la institución, David Toscano, quien ha afirmado que "la provincia necesita ya infraestructuras de primer nivel" y que la Diputación "no renunciará a ninguna".

En esta nueva reunión, se va a poner sobre la mesa el documento en el que han venido trabajando los expertos del CESpH desde que el pasado enero el pleno del órgano consultivo aprobara asesorar al organismo provincial en materia de infraestructuras, a petición de la misma Diputación, con el convencimiento, según Toscano, de que va a ser el punto de partida para hacer frente "a uno de los mayores retos que tenemos en la provincia y que resultará determinante para el avance de nuestro territorio".

"Necesitamos infraestructuras de primer nivel y aspiramos a todas, no renunciamos a ninguna: AVE, aeropuerto, desdobles, accesos etc. No podemos seguir esperando mientras nos quedamos cada vez más aislados", ha puntualizado el presidente provincial.

Tras dos meses de trabajo, la comisión examinará el informe integral del Consejo Económico y Social, que se ha realizado en base a las propuestas planteadas y consideradas como prioritarias por los mismos integrantes de la Comisión, y va a ofrecer "una foto fija" de la situación en la que se encuentra cada una de las infraestructuras, analizadas de forma objetiva y en profundidad.

Este documento recoge el estado de instalaciones energéticas, obras hidráulicas, carreteras como la N-435, el aeropuerto y las infraestructuras ferroviarias, incluido el AVE. El CESpH completa la instantánea que traslada en el informe "con los pasos que se han de seguir en cada caso y las administraciones competentes que deben mover ficha e intervenir para que pasen del papel a la realidad", ha explicado Toscano.

"Los expertos nos van a dar la situación real, identificando las necesidades y los trámites que ternemos que seguir para que el desarrollo de nuestra provincia nos lleve a estar en los ejes del progreso de Andalucía y España", ha manifestado el presidente de la Diputación.

En materia ferroviaria, el AVE es una de las infraestructuras que se abordan en el documento del Consejo Económico y Social, calificada de "necesaria" y que se va a someter a análisis "en conjunto con el resto de las que se consideran prioritarias". "La Diputación de Huelva va a luchar por todas las infraestructuras, es el origen de la comisión, para dar respuesta a las carencias que tenemos y al clamor de la sociedad", ha remarcado David Toscano.

En relación directa con el AVE, Toscano ha subrayado que "es una necesidad que, por el bien de Huelva, no admite más demoras y que está incluida dentro de las prioritarias junto al trazado ferroviario con Sevilla, la presa de Alcolea y otras grandes actuaciones en el campo energético; por ello estará sobre la mesa en la próxima reunión de la comisión".

El informe elaborado por el CESpH se va a facilitar a todos los integrantes de la Comisión para el impulso de las necesidades en infraestructuras antes de la celebración de la reunión del próximo mes, de manera que cada uno de los miembros pueda estudiar el documento con carácter previo y definir la postura que vaya a plantear el 12 de marzo.