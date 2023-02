Concentración este jueves en Huelva "en defensa" de la Unidad de Ictus tras su cierre en el Hospital Juan Ramón Jiménez

HUELVA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) ha convocado a la ciudadanía de Huelva a una concentración este jueves 23 de febrero a las 19,30 horas, en la Delegación de Salud bajo el lema 'Huelva unida por su sanidad pública. No a la desaparición de la Unidad de Ictus', a la que se han sumado el PSOE, Por Andalucía e Izquierda Unida.

El presidente de Onusap y medico intensivista, Diego Mora, ha señalado que "el leitmotiv" de esta concentración es "la casi pérdida de la Unidad de Ictus, una de las pocas unidades que hay en el hospital Juan Ramón Jiménez en la que se puede cuantificar cuántas vidas ha salvado y cuántas discapacidades ha evitado y que supone la diferencia entre salir con una vida plena después de un ictus o salir en silla de rueda para el resto de tus días".

Mora ha señalado que esta unidad "ha estado a punto de perderse" al verse reducido el número de neurólogos que ejercen en el hospital Juan Ramón Jiménez", y que "la solución" que ha dado la Junta es "un parche de compromiso" y "justo hasta principios de junio, casualmente después de las elecciones municipales", por lo que cree que "sigue en peligro una unidad esencial para reducir la mortalidad de una patología como es el Ictus", que "supone la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en hombres".

Asimismo, el presidente de Onusap ha manifestado que "asusta escuchar a la consejera de Salud vender las bondades del Teleictus, que está muy bien y tiene una función muy importante cuando hay un hospital remoto", pero "no es presentable en un hospital que atiende 900 ictus cada año en una capital de provincia" y que "además añade retraso", toda vez que ha remarcado que "la Unidad de Ictus de Huelva no está completa" por lo que "si una persona no responde a la medicación" tiene que ir a Sevilla para que le saquen el trombo con un catéter al no realizarse aquí tromboctomía" y "se tarda una hora en llegar".

"Cada minuto que pasa el cerebro sin riego, se pierden dos millones de neuronas, por lo que nuestro cerebro no está en las mismas condiciones cuando llega a Sevilla, y menos con el Teleictus, un sistema en el que no podemos confiar con el volumen de ictus que hay en Huelva. Recordemos la consigna de tiempo es cerebro", ha subrayado.

Mora ha apuntado que el problema con la Unidad de Ictus es "la punta del iceberg de la situación de la sanidad en Huelva", en referencia a la situación de Psiquiatría en la que "hay 5.000 personas sin psiquiatra, con los suicidios aumentando", así como "los problemas con Anestesia, que no hay quirófanos, que las listas de espera aumentan de forma alarmante" y "todo enlazado con las reivindicaciones de siempre".

Por ello, señala que la desaparición de la Unidad de Ictus "significaría un paso atrás de años en la asistencia sanitaria de nuestros pacientes y posiblemente la pérdida de más de una vida, además del aumento del número de pacientes con discapacidad o dependencia".

Asimismo, ha indicado que "supondría, además, la puntilla para el hospital Juan Ramón Jiménez, que no puede desarrollarse sin el Materno-Infantil", que ha vuelto a demandar, "en una provincia donde una gran mayoría de la población no tiene acceso a un hospital de cercanía, al no contar con chares activos, que mejoraría los tiempos de atención hasta el tratamiento".

"No podemos ver como quien tiene que gestionar nuestra sanidad mira de manera indolente que se lleven seis neurólogos sin pelearlo, ni que se lleven el dinero de nuestro Materno Infantil para hacer un hospital de pandemia en Sevilla que está infrautilizado", ha lamentado antes de pedir a los gestores que "se plante en Sevilla para exigir lo que Huelva merece" que "no es ni más ni menos que lo mismo que el resto de las provincias andaluzas".

HOSPITALES Y SANITARIOS "SOBRECARGADOS"

Mora ha explicado que la solución que se ha buscado es "que venga un neurólogo de Sevilla a cubrir los huecos que se dejen aquí hasta principios de junio" y que esto es "desvestir a un santo para vestir a otro", señalando que "además en marzo se va otro" de la plantilla onubense por lo que "la Unidad de Ictus estará sin cobertura ocho o nueve días", una unidad "que se tiene que mantener 24 horas al día los 365 días del año".

Mora considera que "el panorama asusta" y "más con el decreto que prepara el SAS de alquilar las instalaciones públicas a empresas privadas" por lo que cree que "no es descabellado que se contrate el Teleictus para Huelva a una empresa privada". Asimismo, ha apuntado que el motivo de la marcha del resto de especialista ha obedecido a que los hospitales de Huelva "están sobrecargados" y "no es lo mismo repartir entre cinco compañeros las guardias de 24 horas y el resto de turnos del mes que entre 48 que tiene el Hospital Virgen del Rocío".

Por todo ello, han convocado a asociaciones de pacientes, asociaciones vecinales y "a todas aquellas organizaciones y agentes sociales a los que de verdad les preocupa la sanidad pública", así como "a toda la sociedad onubense", a que acudan y "manifiesten su apoyo a esta unidad tan necesaria y a impedir su desaparición". "Esperamos que la población se conciencie de que Huelva tiene que despertar", ha remarcado Mora.