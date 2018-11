Condenado a 18 meses de cárcel un enfermero por agresión sexual a joven de Villablanca (Huelva) en París

Actualizado 08/11/2018 17:50:26 CET

HUELVA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de París ha condenado a 18 meses de prisión a un enfermero por una agresión sexual a una joven de Villablanca (Huelva) en un hospital de París, en enero de 2012, cuando ésta se encontraba allí de Erasmus y tuvo que ser ingresada por una crisis de epilepsia.

Tras varios cambios de fecha y de recursos, el juicio se celebró el 17 de septiembre en París, y este hombre ha sido condenado a un año y medio de prisión, seis meses de la primera condena que fue recurrida, y al pago de 5.000 euros de indemnización, que ya abonó. A su vez, "ha sido inscrito en el archivo de agresores sexuales y no podrá ejercer ningún cargo público", según han informado a Europa Press fuentes judiciales.

Por su parte, la víctima, Marta L.R., que ahora cuenta con 30 años de edad, ha valorado el fallo, aunque no entrará en prisión al no contar con antecedentes, pero se ha mostrado "indignada" porque el juzgado ha rechazado pagarle los gastos que le han supuesto los hechos como los viajes a París "tras varios juicios cancelados, que suman casi 4.000 euros".

Sobre los hechos, ha recordado que por el cuadro que presentaba cuando fue ingresada era "consciente de todo pero no podía comunicarse", a lo que ha añadido que hubo un momento en el que notó que la "penetraban con un dedo", pero pensó que la estaban lavando. "Me quedé dormida y desperté a las dos horas más o menos, en una pequeña habitación con la puerta abierta, y vi al trasluz a un hombre que luego me di cuenta de que es era el mismo que me había hecho eso, aunque él no sabía que estaba consciente, momento en el que me metió la mano entera en la vagina, me tocó el pecho y comencé a gritar y vinieron varios enfermeros", ha recordado Marta sobre lo sucedido.

Justo después, según ha asegurado la joven, denunció los hechos siendo citada para el juicio en febrero de 2016, pero se aplazó por falta de intérprete a septiembre de ese mismo año, al que acudió embarazada de siete meses, y también se suspendió, causándole todo ello "un perjuicio moral y económico".