Condenado a un año y seis meses de cárcel por una construcción ilegal en Villarrasa (Huelva)

HUELVA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Penal número 2 de Huelva ha dictado una sentencia de conformidad por la que condena a un año y seis meses de cárcel a un hombre por realizar una construcción ilegal en un paraje de Villarrasa (Huelva). En concreto, ha sido condenado por realizar la obra en suelo considerado "no urbanizable de especial protección de los recursos hídricos".

De este modo, la sentencia de conformidad, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge como hechos probados que entre junio de 2014 y septiembre de 2015, el acusado llevó a cabo en una parcela de su propiedad en un polígono, del paraje conocido como El Palmar, una serie de obras.

Dichas obras se basaban en la construcción de siete metros por seis, aproximadamente, con estructura de muro de carga y techo de chapa inclinado, con puerta de acceso, tres ventanas y chimenea exterior. Además, hizo una solero de hormigón en el lateral de la misma finca.

Como remarca, "el acusado llevó cabo dichas obras a sabiendas de que no tenía todavía licencia urbanística para ello, y que las mismas no se ajustaban a la legalidad vigente". Además, "llevó a cabo obras que no guardaban relación con la solicitud formulada en fecha 23 de abril de 2015 al Ayuntamiento de Villarrasa".

Según el PGOU Adaptación Parcial de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Villarrasa, aprobado definitivamente por Acuerdo Plenario del 26 de enero de 2010, la finca se encuentra situada en suelo clasificado como "no urbanizable de especial protección de los recursos hídricos".

Además, el 22 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Villarrasa, previo informe desfavorable de Secretaría y Servicios Técnicos, acordó denegar la solicitud de licencia de obras solicitada y apertura de expediente de restauración de la legalidad urbanística. Asimismo se acordó la paralización de las obras y suspensión de los suministros.

No obstante, en fecha 11 de noviembre de 2015, el Ayuntamiento de Villarrasa acordó la demolición de las construcciones y edificaciones, sin que conste se haya ejecutado.

Así las cosas, se considera que los hechos anteriores constituyen un delito de construcción ilegal en suelo no urbanizable, del que es el autor la persona acusada, a la que condena por el delito contra la ordenación del territorio a la pena de un año y seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, le impone una multa de 12 meses con una cuota diaria de seis euros (2.160 euros) y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas en caso de impago por insolvencia e inhabilitación especial para el ejercicio de la promoción o construcción de cualquier obra durante 1 año; costas.

En el marco de responsabilidad civil, se acuerda la demolición de la edificación reseñada en la conclusión primera a cargo del acusado en un plazo máximo de seis meses y previa aprobación-licencia del Ayuntamiento, garantizando la restauración total del suelo afectado.

En caso de no poder obtenerse la licencia de demolición en plazo y por causa no imputable al acusado, se prescindirá de la misma de conformidad teniendo en cuenta la normativa relativa ello. En su defecto el acusado indemnizará al Ayuntamiento en la cantidad en que en ejecución de sentencia se tase el coste de demolición, que deberá ser empleada en la ejecución de dicha demolición y se acordará el comiso de la ganancia obtenida con la construcción.