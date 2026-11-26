Presentación del Belén Viviente de Corrales en la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Belén Viviente de Corrales, en Aljaraque (Huelva), ha sido presentado oficialmente este jueves en la Diputación Provincial en un acto que ha servido para poner en valor una de las tradiciones navideñas más emblemáticas del municipio y que cumple, este 2026, dieciocho ediciones.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, cada año este punto de encuentro, "todo un referente provincial", recibe la visita de cerca de 13.000 personas consolidándose así como "un lugar indispensable" para disfrutar en la Navidad onubense.

En la presentación el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, ha remarcado "la relevancia que tiene este Belén para el municipio y para toda la provincia, gracias al esfuerzo de mucha gente y a muchas horas de trabajo, y que todos estamos deseando disfrutar un año más en un recorrido que nos invita a vivir la verdadera razón de la Navidad: el nacimiento de Jesús".

El Belén abrirá sus puertas el día 5 y permanecerá abierto hasta el 27 de diciembre pudiéndose visitar los sábados en horario de mañana y tarde y los domingos por la mañana. El presidente de la Diputación ha animado a visitarlo, "a recorrer el poblado al aire libre, deteneros en las escenas y, en algunas paradas, probar lo que os ofrezcan los propios figurantes". "Merece la pena ir con tiempo y disfrutarla en familia a esta cita tan espectacular y entrañable", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Aljaraque, Adrián Cano, ha subrayado que "Corrales es conocido por su historia vinculada a la época minera y por el legado británico", pero también por un Belén Viviente que "trasciende la recreación de un poblado hebreo para convertirse en un ejemplo de colaboración, de participación ciudadana y de compromiso colectivo".

Esta iniciativa es posible gracias al trabajo de la Asociación Belén en Corrales, encabezada por Javier Gavaldá, a su junta directiva y también a la implicación de los vecinos y vecinas que se suman cada año al proyecto y al respaldo de las administraciones, entre ellas, el Ayuntamiento de Aljaraque y la Diputación Provincial de Huelva.

"En nombre del Consistorio quiero reconocer y agradecer la labor de todas las personas que hacen posible esta representación, desde los niños y niñas hasta hombres y mujeres mayores, que dedican su tiempo, ilusión y trabajo para convertir Corrales en uno de los lugares de referencia para disfrutar de la Navidad en la provincia", ha señalado el alcalde.

Cerca de 200 figurantes participan en una representación que se materializará en 31 escenas y que permite mantener viva esta tradición contribuyendo, además, a dinamizar la economía local, convirtiéndose así en "un importante revulsivo" para los establecimientos comerciales y hosteleros de la zona gracias a la afluencia de visitantes.

El Ayuntamiento de Aljaraque mantiene una estrecha colaboración con la Asociación Belén en Corrales para "garantizar la conservación, el mantenimiento y la mejora de esta iniciativa".

En este sentido, desde el Área de Infraestructuras del Consistorio se trabaja con los equipos municipales de jardinería, electricidad y mantenimiento para acondicionar y preparar el espacio, una labor a la que se suma el papel fundamental de la Policía Local y Protección Civil para garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la actividad.

Los presentes han felicitado a la autora del cartel anunciador, María Luisa García, a quien han agradecido su aportación artística que permite poner en valor y presumir del talento que existe en Corrales.

La autora ha remarcado que la música ocupa un lugar destacado en la historia y las tradiciones de Judea, "acompaña las celebraciones, la oración, acompaña la vida comunitaria en el Belén viviente, esa dimensión cobra vida a través de los campanilleros, que es otro grupo muy importante en el Belén, cuyo canto forma parte de la identidad y la memoria de la Navidad en Corrales".

El cartel de esta edición rinde homenaje a esa tradición musical, presentando una mano envuelta en telas superpuestas que sostiene una pandereta adornada con cintas. "Entre los pliegues aparecen flores silvestres, hierbas, elementos que evocan el paisaje y la humedad del propio diciembre", ha explicado García.

Cada año, añade, los colores, las texturas, el estilo de los carteles "contribuyen a dar continuidad a la identidad tan marcada de las cartelerías del Belén viviente en Corrales". "Y los cánticos de las campanilleras y los campanilleros vuelven a acompañar esta representación y a despertar recuerdos de otros diciembre", ha explicado.

"La música, junto con la tradición y el trabajo de la comunidad, forma parte esencial en la vida en el Belén viviente en Corrales", ha concluido.

DANZAS, RÍO, ARBOLEDA, HUERTOS Y CALZADA ROMANA

El presentador de la gala de la inauguración del Belén, Cristóbal Domínguez, ha dado a conocer los detalles y novedades de esta edición del Belén Viviente, en que los visitantes serán recibidos por cuatro grupos de personas que danzan al compás de la música hebrea, "con la simpatía que les caracteriza y la maestría de sus danzas simbolizan la festividad y alegría del poblado, para darles la bienvenida".

La centuria romana perfectamente ataviada con sus vestimentas y armamentos aportan el rigor histórico, recrean la presencia militar del imperio romano en Judea en la época del nacimiento de Jesús.

El grupo de teatro del Belén Viviente "deleitará a los asistentes con una representación exclusiva para la gala en la que, como cambio más relevante se verá a Jesús fuera del pesebre e intentando conocer la historia de su pueblo cuando fue esclavo en Egipto". "Y cada personaje del poblado interactúa ejecutando el oficio o la actividad que representa, rodeados del bonito ambiente del entorno, entre el río, la arboleda, los huertos y la calzada romana", ha detallado.

Domínguez ha explicado que, como es habitual año tras año, el poblado se verá reformado y renovado en varias construcciones. "Tendremos un nuevo edificio en la zona de la centuria romana, donde nuestras danzarinas podrán resguardarse del frio y descansar entre los distintos pases de cada día. La renovación de la quesería aporta con su nuevo torreón un impacto visual impresionante, consiguiendo la similitud de los edificios de la época y su nuevo horno garantiza la elaboración de los quesos", ha señalado.

La edición de este año incorpora, además, nuevas edificaciones que contribuyen a enriquecer la representación y a seguir mejorando una propuesta que gana atractivo y visitantes, reforzando su importancia dentro de la programación navideña de Aljaraque y de la provincia de Huelva.