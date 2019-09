Juan José Cortés no cree que Moreno se refiera a él al plantear "ajustes" en las listas y espera repetir por Huelva

Actualizado 23/09/2019 11:25:48 CET

HUELVA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP por la provincia de Huelva, Juan José Cortés, ha asegurado este lunes que "no cree" que el presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, se refiriese a él cuando aseguró que es partidario de que se lleven a cabo algunos "ajustes" en las candidaturas del PP para las elecciones generales del 10 de noviembre respecto a las que se presentaron para los comicios del 28 de abril.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Cortés ha señalado que no se dio por aludido con estas declaraciones porque, a su juicio, "hacer ajustes no implica necesariamente hacer cambios". "No creo que Juanma Moreno se haya referido a mí concretamente", ha proseguido el diputado, que ha indicado que, en su opinión, "Moreno ha podido pensar que las listas se puede completar, se pueden hacer más amplias" porque "todo indica que vamos a crecer mucho en estas elecciones y ojalá sea así por el bien de España", ha remarcado.

De este modo, cuestionado por si repetiría como candidato si de él dependiese, Cortés ha afirmado que "todos estaríamos orgullosos de volver a repetir". "Los que nos levantamos desde por la mañana pensando en España, queremos defenderla de la mejor manera posible y defenderla en el Parlamento nacional es el sitio adecuado para hacerlo", ha dicho, al tiempo que ha calificado de "excepcional" el grupo parlamentario del PP.

Se trata, como ha agregado de "un equipo de Champions, los que Pablo Casado en su momento vio que eran los mejores para representar al partido en cada provincia", ha defendido, incidiendo en la labor parlamentaria del PP, que ha presentado "2.813 iniciativas", "superando con creces" al resto de partidos políticos, según ha añadido. "Hay un gran equipo que puede hacer un gran trabajo si podemos repetir", ha dicho.

Así las cosas, ha sostenido que el presidente del PP, Pablo Casado, es "el único líder que puede dar estabilidad a este país y como presidente sería un presidente con liderazgo, cintura política y con conocimiento de las instituciones".

En esta misma línea, cuestionado de nuevo sobre las listas electorales y el posicionamiento de Casado, Cortés ha hecho hincapié en que hay que "respetar" todo el procedimiento, de manera que debe abrirse el proceso electoral, hay que nombrar previamente el comité electoral y "después se conocerán los cabezas de listas por las provincias y las listas".

"Las listas no las confecciona solo una persona sino un grupo de personas, que son las que deciden quién encabeza las listas y quién va y quién no", por lo que serán esos "compañeros los que tomarán la mejor decisión para el partido y para España", ha concluido.

Cortés concurrió como número uno del PP por Huelva en las elecciones del pasado 28 de abril, en sustitución de la exministra de Empleo Fátima Báñez, que anunció su retirada de la primera línea política para centrarse en el mundo empresarial.