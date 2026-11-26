El candidato número uno del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, durante un reparto en Las Colonias. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, ha hecho un llamamiento a la participación en las elecciones generales de este domingo, durante un reparto electoral en la barriada de Las Colonias en Huelva capital, donde ha defendido "la importancia" de concentrar el voto progresista en el Partido Socialista para "garantizar una España de derechos, libertades e igualdad".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, a tres días de la cita con las urnas, el candidato socialista ha incidido en "la trascendencia de estas elecciones para el futuro de millones de personas". "El domingo es muy importante ir a votar y, además, votar en rojo, todo al rojo", ha añadido.

"Estas son las elecciones de los trabajadores, de los pensionistas, de las mujeres, de los jóvenes, de quienes buscan empleo, de los autónomos y de los pequeños comerciantes que cada día levantan la persiana con mucho sacrificio y esfuerzo. En definitiva, estas son las elecciones de la gente normal, de nuestros vecinos y vecinas, con quienes convivimos y construimos espacios de amistad, solidaridad y entendimiento", ha manifestado Cruz.

Cruz ha contrapuesto la acción de gobierno y las propuestas del Partido Socialista al discurso que han mantenido el PP y Vox durante toda la legislatura y la campaña electoral.

"Nosotros sí hemos gobernado, nosotros sí hemos hecho propuestas, mientras que el Partido Popular y Vox se han instalado en el discurso del odio, en la confrontación, en los bulos, en el desgaste y en la deshumanización para intentar llevarnos a una España en negro", ha señalado.

Asimismo, el candidato socialista ha incidido en la "importancia" de concentrar el voto progresista en el PSOE en circunscripciones como la de Huelva, "donde la dispersión del voto puede favorecer a las formaciones de derechas". "Tenemos que evitar que haya más votos de izquierda, pero más diputados de la derecha. Aquí, donde nos jugamos las mayorías, es con el Partido Socialista", ha explicado.

Por último, Gabriel Cruz ha animado a la ciudadanía a acudir este domingo a las urnas "con ilusión y esperanza, pensando en el futuro del país y en la sociedad que quiere construir".

"Animamos a la gente a que piense en grande, que piense en futuro, que piense en ilusión, que piense en esperanza y que vote al Partido Socialista Obrero Español", ha concluido.