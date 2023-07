Cruz (PSOE) asegura que está viviendo la campaña "con ilusión" y reprocha a Feijóo que no acuda al debate

MJRM BOLLULLOS PAR DEL CONDADO HUELVA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PSOE al Congreso por Huelva, Gabriel Cruz, ha asegurado que está viviendo la campaña con "mucha ilusión" y ha destacado que el contacto con la ciudadanía está siendo "muy bueno" y con "muchas ganas de hablar de presente". Además, ha reprochado a Alberto Núñez Feijóo que no acuda al debate de TVE de este miércoles, una decisión "extremadamente grave" y le ha acusado de "no atender su obligación como candidato".

A pregunta de los periodistas durante la visita a las obras de un centro de Alzheimer de Bollullos par del Condado, Cruz ha destacado que su formación está viviendo la campaña "con mucha ilusión, con muchas ganas", toda vez que ha destacado que "la recepción, el contacto con la ciudadanía, en realidad, es muy bueno", ya que está siendo "muy cariñoso, muy amable, hay mucha empatía y muchas ganas, muchas ganas de hablar de presente y muchas ganas de hablar de futuro".

En este sentido, Cruz ha asegurado que los socialistas están realizado "un importante esfuerzo" para "compartir, reflexionar y compartir análisis sobre el Gobierno de Pedro Sánchez durante estos últimos cinco años", que ha sido un mandato que "ha venido acompañado por circunstancias que han marcado no solamente a la ciudadanía ante experiencias impensables y duras, muy duras, sino también una forma de gobernar y un compromiso para con la sociedad".

Por ello, ha considerado que es "muy importante" en esta campaña abordar los "retos de futuro", al tiempo que ha señalado que "está en nuestra mano la modernización y generar esos espacios de convivencia y de libertad".

DEBATE DE TVE

En otro orden de cosas, Cruz ha lamentado "profundamente" que el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, "no vaya al debate" de TVE de este miércoles, porque "no solo es una mala noticia" sino que "está desatendiendo su obligación como candidato".

"Los que pretendemos representar la más alta magistratura que puede ser la Presidencia del Gobierno no tenemos derecho a decidir si nos apetece ir o no. Esto no es una cuestión de estrategia electoral, es que son muchos millones de personas las que se sientan delante del televisor para escuchar a quienes dicen que quieren ser candidatos, quienes quieren dirigir los destinos de España, y confronten ideas, programas y proyectos", ha enfatizado.

Por ello, ha calificado de "extremadamente grave" asistir a un debate en el que está el candidato del Partido Socialista, la candidata de Sumar, el candidato de Vox y "el candidato que se presenta por un partido importantísimo protagonista o coprotagonista de la historia democrática de España en estos más de 40 años con alternancia de gobierno, con una importante presencia en gobiernos, comunidades autónomas y ayuntamientos, no está".

"Claro que tiene que estar y tiene que hablar, igual que los demás, y dar explicaciones de su ámbito de gestión en estos tiempos. Yo creo que se le está haciendo un feo, que es inasumible e injustificable, a la ciudadanía. Un candidato del Gobierno no tiene derecho a decir que no quiere debatir", ha finalizado.