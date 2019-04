Cs alerta de que Huelva no puede permitirse "casi un 40 por ciento de abandono escolar"

Publicado 15/04/2019 16:44:23 CET

HUELVA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Juventud nacional de Ciudadanos (Cs) y candidata al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, ha indicado este lunes que "Huelva no puede permitirse tener casi un 40 por ciento de abandono escolar".

Rodríguez, acompañada del candidato al Congreso de Ciudadanos por Huelva, Carlos Hermoso, y la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha realizado una visita a Huelva, donde ha podido conocer el trabajo de Seabery, empresa puntera en innovación, y posteriormente ha protagonizado un encuentro con jóvenes en el que ha recorrido las calles del centro de la ciudad.

La secretaria de Juventud de Ciudadanos ha advertido de "las preocupantes cifras de abandono escolar y de paro en la provincia onubense", destacando que la Formación Profesional en Huelva "no responde a las necesidades de nuestros jóvenes, donde un 40 por ciento se han quedado sin plaza".

Ante esto, Rodríguez ha explicado que en Cs "apostamos por algo muy sencillo, defender la igualdad en todos los territorios de nuestro país, que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y las mismas garantías", asegurando que "con Sánchez pierden Andalucía, Huelva y España, no solo porque el PSOE no tiene proyecto de futuro sino porque la herencia que ha dejado en Andalucía es situarla a la cola en aspectos como la sanidad o la educación".

Asimismo, ha afirmado que "desde Ciudadanos no nos resignamos", razón por la que "vamos a fomentar la innovación, el emprendimiento y apostar firmemente por la educación", para finalizar apuntando que "Andalucía y Huelva son mucho más de lo que ha hecho el PSOE y con un gobierno liderado por Albert Rivera vamos trabajar para lograr la igualdad de oportunidades en todo el país y devolver la esperanza a nuestros jóvenes".

Por su parte, Hermoso ha apostado por la innovación tecnológica para el futuro de Huelva. "Huelva tenemos músculo industrial, pero hay que engancharlo al futuro, adaptarlo a la economía circular, a residuos cero, que sea una industria 4.0". Por este motivo, ha explicado que el proyecto de Cs contempla "la capacitación de los jóvenes a este nuevo modelo productivo desde la FP Dual y con títulos propios de la Universidad de Huelva, que respondan a la demanda de la provincia".

De igual modo, "ante el estancamiento que ha provocado una clase política onubense, que no ha estado a la altura, Ciudadanos quiere apostar por las iniciativas empresariales innovadoras, por los sectores tecnológicos no contaminantes. En nuestro proyecto, no tendrán que pagar impuestos durante los dos primeros años, para que logremos que el dos por ciento del PIB corresponda al I+D+I en esta misma legislatura", ha defendido Hermoso.