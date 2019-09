Cs exige al alcalde de Huelva que aumente los planes de choque de limpieza y escuche así el "clamor de los vecinos"

Publicado 14/09/2019 14:29:41 CET

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha exigido este sábado al alcalde de Huelva, Gabriel Cruz (PSOE), que escuche el "clamor los vecinos" y aumente la periodicidad de las actuaciones incluidas en el Plan de choque de limpieza ante el "abandono que nos ha llevado en tan sólo cinco años de gestión del PSOE".

En palabras de García de Longoria, las actuación del Gobierno local han llevado a la ciudad "de recibir premios a ser catalogada como una de las ciudades más sucias de España", basándose para tal afirmación en el último informe de la Organicación de Consumidores y Usuarios (OCU), publicado en 2019.

El liberal ha expuesto en un comunicado que el alcalde "prometió" en febrero de 2016 situar a Huelva como una de las diez ciudades más limpias de España con la campaña 'Mi Huelva Brilla', que "luego hizo otra campaña publicitaria" y, finalmente, y a tres meses de las elecciones, "ante el estado de suciedad que presentaba la ciudad y el fracaso de su gestión, anunció un Plan de Choque que es otro fracaso" porque, según ha explicado, "sólo acuden cuando la situación es ya insostenible en los barrios y no tiene una continuidad como demandan los vecinos".

"Huelva no necesita más campañas de autobombo sino de verdadera campaña de concienciación ciudadana", ha reclamado García de Longoria, antes de asegurar que pide al alcalde que "no se escude más en la herencia recibida" y que, "si no le gusta el contrato de limpieza que se encontró", que se siente a negociar con la empresa, que adopte medidas extraordinarias y que dé al servicio más dotación presupuestaria porque "los onubenses no estamos dispuestos a que se nos condene a otros cuatro años de suciedad en las calles por su incapacidad en la gestión".

"Si como nos dice el PSOE, ha arreglado las cuentas del Ayuntamiento y ya tienen dinero para subirse el sueldo su equipo de Gobierno, seguro que tiene que haber más dinero para tener Huelva más limpia", ha añadido.

García de Longoria ha recordado las palabras del alcalde en la presentación de su plan de la limpieza para la ciudad en 2016, cuando, "además de prometer colocarnos en el top 10 de las mejores ciudades de España, aseguró que el único responsable de la limpieza de una ciudad es el Ayuntamiento", por lo que ha insistido en que "no busque más excusas y cumpla su palabra porque los onubenses no merecemos la ciudad que tenemos con los impuestos que pagamos".