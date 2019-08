Cs en Huelva considera que "el presidente de la CHG debería pensar en dimitir, y el PSOE, en pedir perdón"

Publicado 14/08/2019 19:40:39 CET

HUELVA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz provincial de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha asegurado este miércoles que tras la carta, "cargada de reproches y sin soluciones", que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha enviado al alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, "el primero debería pensar en dimitir, y el PSOE, en pedir perdón".

Según ha informado el partido naranja en una nota de prensa, Díaz asegura que la misiva "no responde ni en el fondo ni en las formas a lo que se necesita en estos momentos en el Condado de Huelva, y en particular en las poblaciones de Lucena, Rociana y Almonte". En su opinión, "hay un problema que solucionar y la forma no es una carta que lanza reproches a un representante político sin aportar ninguna solución", ha subrayado el portavoz naranja.

El parlamentario onubense ha solicitado, asimismo, que Cs esté presente en la reunión que los representantes del PSOE se han comprometido a propiciar entre los agricultores y la CHG "en el caso de que acuda algún representante socialista", puesto que, ha recordado Díaz, "el PSOE ya ha demostrado, durante décadas de gobiernos socialistas en Sevilla o Madrid, que no ha sido capaz de aportar soluciones a los retos de Doñana y su entorno, hipotecando la preservación del parque y el futuro de una actividad tan pujante para el desarrollo de su entorno".

El portavoz de Cs ha insistido en la necesidad de que se cumpla la Ley del Trasvase, de la que fue ponente en el Congreso, y ha reclamado soluciones para los regantes ante el cierre de los pozos, "por una sentencia de 2017 que se ha ejecutado precisamente ahora, cuando el PSOE ha perdido el Gobierno de la Junta".

Díaz ha defendido que "las 318 hectáreas de regadío del Plan de la Corona Norte deberían haber tenido una solución antes de que se ejecutara la sentencia" y ha señalado que "hay soluciones transitorias legales, tanto con aguas subterráneas como en superficie, que permitirían que estas tierras se preparen en agosto y puedan generar crecimiento económico, empleo y riqueza en el último semestre del año".

Finalmente, el vicepresidente del Parlamento ha afirmado que "el PSOE es un ejemplo de dar bandazos", en tanto que "no decía lo mismo cuando gobernaba". "Antes de perder la Junta, mantenían que los acuíferos no estaban tan mal y que era fundamental hacer las obras del trasvase. Ahora dice esto último con la boca pequeña porque Pedro Sánchez no le hace caso, menos ahora que no gobiernan y con el enfrentamiento orgánico que tienen", ha detallado Díaz.

"Ahora el acuífero sí está sobreexplotado, según el socialista José Fiscal, cosa que negaba como consejero ante los medios y en las reuniones con los agricultores", ha concluido.