Cs y PP abandonan el Pleno de Diputación de Huelva tras una disputa en las mociones sobre el Hospital Materno Infantil

HUELVA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Popular y de Ciudadanos (Cs) han abandonado este viernes el Pleno de la Diputación de Huelva por una llamada al orden, al principio de la sesión, de la presidenta de la Diputación, María Eugenia Limón, a la portavoz de Cs, María Ponce, en el transcurso del debate de las mociones del grupo socialista y de Unidas Podemos "en defensa" de un hospital Materno-Infantil para Huelva.

Según ha informado la Diputación en un comunicado, durante el debate de las mociones la presidenta de la Diputación ha llamado al orden a la portavoz de Cs, María Ponce, después de aludir en su intervención a los socialistas asegurando que "se dedicaban a robar a manos llenas el dinero de los andaluces".

Limón le ha recriminado estas palabras y ha señalado que "no iba a permitir desde ahora y hasta el próximo 19 de junio, por parte de ningún grupo que se hable de robo ni de estafas que puedan seguir poniendo en duda la labor política que están haciendo los alcaldes y concejales" quienes "se dejan la piel por sus vecinos".

En un momento de su intervención, la presidenta ha hecho alusión al Partido Popular asegurando que "los ERES no han pagado ningún sobresueldo, ni ninguna campaña electoral y si hay alguien que se tiene que callar por corrupción, por cajas B o por otros motivos es el Partido Popular". Ha sido en este momento, cuando los diputados del grupo popular y de Ciudadanos han decidido abandonar la sesión plenaria.

CS CREE "COARTADO" SU "DERECHO A EXPRESARSE"

Por su parte, la portavoz de Cs, María Ponce, ha señalado que "se ha visto obligada" a abandonar el Pleno al considerar que se "ha coartado" su derecho como diputada provincial de expresase "libremente" y de "representar a los onubenses" que han votado a la formación y a quienes "se deben", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Durante mi intervención en el debate de una moción, en la que he dicho que hay una infrafinanciación por parte del Gobierno central a Andalucía como castigo porque los andaluces en su día decidieron sacar al PSOE del Gobierno de porque robaban a manos llenas a los andaluces, como certifican varias sentencias que condenan a dos expresidentes y varios altos cargos, la presidenta me ha interrumpido para decir que era un insulto y que no iba a permitir que se hiciera ninguna alusión a este asunto hasta el 19 de junio", ha señalado Ponce.

Así, ha tachado de "espectáculo lamentable, marcado por el sectarismo y la vulneración de derechos por parte de la presidenta de la institución, María Eugenia Limón", y ha aseverado que Limón ha insistido en que "no va a permitir que nadie utilice ningún argumento contrario al PSOE en los plenos de Diputación" en lo que considera "una prueba más de su sectarismo".

"La presidenta de la Diputación ha confundido su papel con el de secretaria general del PSOE de Huelva. Se ha olvidado de que representa a todos los onubenses y ha ejercido exclusivamente como secretaria de los socialistas", ha manifestado.

Ponce, que ha exigido "una rectificación y disculpas públicas" a Limón, ha asegurado que le parece "fuera de lugar el comportamiento de la presidenta de la Diputación" y ha añadido que "acaba de demostrar que no está capacitada ni cualificada para estar al frente de un organismo como la Excelentísima Diputación de Huelva".

"La presidenta ha perdido los papeles y las formas, ha insultado también al PP, hasta el punto que hemos tenido que abandonar el pleno ante esta actitud partidista y sectaria", ha insistido Ponce.

La portavoz naranja ha apuntado que ha pedido "amparo" al secretario de la Diputación, toda vez que ha aseverado que "Limón no ha consentido que interviniera pese a que es la persona que tiene que velar por el cumplimiento del reglamento y el buen desarrollo de los plenos no ha podido intervenir".

PP PIDE UNA "RECTIFICACIÓN"

De otro lado, el portavoz del PP en la Diputación de Huelva, Juan Carlos Duarte, ha señalado que considera que el PSOE "traslada a la Diputación su campaña electoral cuando se debería centrar el trabajo institucional en poner en marcha inversiones y obras que mejoren la vida a los ciudadanos y nuestros municipios", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

En este sentido, ha aseverado que la presidenta de la Institución provincial, María Eugenia Limón, "ha ejercido este viernes en el Pleno más como secretaria general del PSOE que como presidenta de la Diputación", toda vez que ha manifestado que "la cercanía de las elecciones, las listas del PSOE de Huelva y las encuestas que se van publicando le hayan provocado perder las formas durante el Pleno de la Diputación".

"Es inadmisible que la presidenta de la Diputación pierda las formas en el Pleno de la Institución y confunda un órgano de representación de los ciudadanos en un órgano dictatorial en el que insulte a los diputados del PP, lo que ha provocado que el Grupo popular saliera de la sesión plenaria", ha manifestado Duarte.

Por este motivo, los populares han reclamado a la presidenta "rectificar" sus formas que demuestran "el nerviosismo y la tensión electoral que ha provocado en el PSOE de Huelva las listas de sus candidatos para el 19 de junio".