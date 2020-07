Cs presenta una PNL para que se "agilicen los trámites" para la puesta en funcionamiento del proyecto CEUS

HUELVA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha presentado una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía para que "se agilicen los trámites que permitan la activación y puesta en funcionamiento" del proyecto Center of Excellence of Unmaned System (CEUS) en los terrenos del Arenosillo, en Moguer (Huelva).

En un comunicado, el portavoz provincial de Cs en Huelva y vicepresidente del Parlamento, Julio Díaz, ha aseverado este sábado que "el tiempo es vital para el desarrollo" de este proyecto, de ahí que su partido haya presentado la referida PNL "ante la proximidad de la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental, el próximo 9 de octubre".

"Nos arriesgamos a perder los fondos concedidos por la Unión Europea para un proyecto de gran importancia estratégica y tecnológica para Andalucía y, por tanto, perder el propio proyecto", según ha advertido Julio Díaz, al tiempo que defendido que la Junta "ha cumplido con todo lo que le corresponde, pero este proyecto sólo puede avanzar con la colaboración de las dos partes, así como con el Ayuntamiento de Moguer".

Por este motivo, la PNL de Cs propone "instar al Consejo de Gobierno, de una parte, la firma del protocolo general entre el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y la Junta para el desarrollo de CEUS en los terrenos de El Arenosillo, en Moguer; y, de otra parte, al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Defensa, garantice la dotación presupuestaria destinada a la adquisición de los terrenos, así como que ponga fecha definitiva para la firma de la compra de los mismos, de lo que hasta ahora sólo tenemos una foto con un anuncio de intenciones", según apostillan desde el partido naranja.

Asimismo, la propuesta de Cs incluye la petición de la "dotación presupuestaria suficiente destinada" a la ejecución y desarrollo del proyecto CEUS tanto al Consejo de Gobierno de la Junta como al Ministerio de Defensa.

El parlamentario onubense ha remarcado que el proyecto, que "se prevé cree 250 empleos directos y 500 indirectos en la comarca del Condado y la Costa", ha contado con un presupuesto de 38 millones de euros de los fondos Feder, pero, ha insistido, "es necesario que el Gobierno central, la Junta y el INTA aporten su parte".

APUESTA DE CS POR EL PROYECTO

Díaz ha subrayado que "Ciudadanos ha creído e impulsado firmemente este proyecto, considerado como inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía, desde su desembarco en las instituciones".

Así, ha remarcado que, en el año 2018, "cuando CEUS se daba ya por enterrado al no incluirse partida alguna en los Presupuestos Generales del Estado" (PGE), el grupo parlamentario Cs en el Congreso "logró la inclusión de una enmienda para destinar 500.000 euros a dicho proyecto, además de otros 500.000 euros que ya habían previsto en los acuerdos presupuestarios con el PSOE, entonces en el Gobierno de la Junta de Andalucía, para que dicha dotación fuese una realidad".

"No obstante, aquel año, la firma de un nuevo protocolo entre el INTA y la Junta de Andalucía para establecer un nuevo marco de colaboración, lamentablemente quedó en el mero compromiso de definir futuras actuaciones", según indican desde Cs.

"Afortunadamente", continúan, "el consejero 'naranja' de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, ha sacado este proyecto del cajón en el que ha estado prácticamente olvidado durante ocho años y le ha dado un decidido impulso", y la Consejería de Agricultura ha recalificado los terrenos de El Arenosillo, pasando de su carácter forestal al científico-tecnológico.

Así las cosas, desde Cs entienden que "ahora le toca al Gobierno de Sánchez y al PSOE de Huelva demostrar su compromiso con este proyecto que va a situar a Huelva en el mapa de las grandes infraestructuras aeroespaciales y tecnológicas", y dicen esperar que "el PSOE no cometa el error histórico de dejar que este proyecto se aleje de Huelva".