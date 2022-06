Cs rechaza los presupuestos del Ayuntamiento porque "no son el impulso económico que necesita" Huelva

HUELVA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva ha rechazado el proyecto de Presupuestos presentado por el equipo de Gobierno socialista para el año 2022 ya que "no son el impulso económico que necesita la capital onubense para relanzar su economía después de dos años muy duros por la pandemia, ni mejora la calidad de vida de los ciudadanos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del Grupo Municipal, Guillermo García de Longoria, ha explicado durante su intervención en el pleno extraordinario para aprobar las cuentas para este año que "el modelo de ciudad de Ciudadanos es distinto, el presupuesto debería de servir para dinamizar la economía y el comercio en Huelva, debería plantear un escenario atractivo para atraer inversión de fuera y el proyecto del equipo de Gobierno no responde a este objetivo".

En este sentido, García de Longoria ha subrayado que "más del 80 por ciento de las 49 barriadas que tiene la capital onubense se van a quedar sin un proyecto específico y una partida concreta en los presupuestos" y que las cuentas municipales "no apuestan por los colectivos sociales porque tan solo un tres por ciento de estos presupuestos va destinado a estas organizaciones que hacen una labor imprescindible en nuestra capital".

Además, el portavoz de Ciudadanos también ha motivado el rechazo en las cuentas a que se han realizado "sin participación, no ha habido diálogo, sin tener en cuenta lo que necesitan los onubenses en estos momentos, es un presupuesto decepcionante, que no genera ilusión y que no plantea un modelo de ciudad atractivo para que Huelva pueda crecer".

Por otro lado, el portavoz ha explicado que otras carencias de los presupuestos es que "no potencia servicios básicos en la ciudad como son la limpieza o que no ofrece un plan de infraestructuras ambicioso más allá de las peatonalizaciones, algunas de ellas anunciadas desde el comienzo de la legislatura y que todavía no se han llevado a cabo".

"Estas cuentas siguen respondiendo al mismo estilo de hacer ciudad que se viene realizando desde 2019, gobernando en materia económica en base a impulsos, de modificaciones presupuestarias, creemos que hace falta planificación, buena gestión y ejecución porque hay obras que se repiten cada año en los presupuestos sin que lleguen a comenzar", ha lamentado García de Longoria.