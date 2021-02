Cumbres de San Bartolomé (Huelva), único con tasa superior a 500, pide salir del cierre al ser casos de fuera

CUMBRES DE SAN BARTOLOMÉ (HUELVA), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cumbres de San Bartolomé (Huelva), María Ángeles Carbajo (Cs), ha trasladado el "descontento" de sus vecinos a la Delegación de Salud al estar afectado el municipio por la medida de cierre perimetral al tener una tasa superior a 500 (531,9), cuando los dos casos contabilizados en los últimos 14 días son de dos personas que no residen en el municipio. Por ello, la alcaldesa ha pedido que se levante la medida del cierre perimetral.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa ha señalado que, desde el centro de salud, le han informado que las dos personas que salen en el recuento de datos son empadronados en Cumbres de San Bartolomé pero que no residen en el pueblo, de manera que nadie del pueblo está haciendo cuarentena ni por estar contagio ni por contactos estrechos, por ejemplo.

Asimismo, la primera edil ha indicado que en su pueblo, el cual es un municipio pequeño y pocos recursos y servicios, se hace indispensable la movilidad con otras localidades cercanas.

No obstante, ha reiterado la importancia de cumplir las normas y ha recordado que Cumbres de San Bartolomé está bajo cierre perimetral desde el pasado viernes.

Carbajo, que ha deseado "una pronta recuperación" a los contagiados, ha remarcado que está previsto un cribado masivo este viernes en la localidad pero ha recordado que muchos de los empadronados en la localidad no residen en la misma, por lo que se ha preguntado cuántos de los convocados estarán en el pueblo para la prueba. Finalmente, ha incidido en que los dos casos contabilizados "no son de personas que esté en Cumbres de San Bartolomé" y ha subrayado que los datos no representan, por tanto, la situación del pueblo.