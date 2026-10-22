David Toscano defiende un papel para la provincia de Huelva "acorde con su liderazgo" en la minería metálica

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, este jueves en el Salón Internacional de la Minería MMH. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha defendido en el Salón Internacional de la Minería MMH, que se celebra en Sevilla, una "mayor presencia" de la provincia en la dirección empresarial y en las grandes citas profesionales del sector, "en consonancia con su peso en la minería metálica". La institución participa como patrocinadora platinum y ofrece, a través de Marca Huelva, un espacio a siete empresas auxiliares onubenses para ampliar sus mercados.

Durante su intervención en la mesa 'Huelva, capital europea de la minería metálica', celebrada en Fibes, Toscano ha señalado que la capacidad minera de la provincia "debe tener una correspondencia en la presencia de sedes empresariales, equipos de dirección y servicios especializados". "Son actividades que generan empleo cualificado y acercan las decisiones al territorio", ha subrayado.

El presidente ha ofrecido también la colaboración de la Diputación para que Huelva acoja grandes encuentros del sector. En este sentido, ha recordado la presentación del salón en el Muelle de las Carabelas como "muestra de las posibilidades de la provincia" como lugar de encuentro profesional.

Toscano ha situado entre las "prioridades" una "mayor participación" de las empresas onubenses en los contratos mineros y una formación "conectada con las necesidades" de los proyectos, para "facilitar el acceso de la población de los municipios a sus oportunidades laborales" y ha vinculado ese desarrollo al "cumplimiento de los compromisos ambientales" y a una relación "transparente" con los vecinos.

La mesa, moderada por la periodista Eva Braña, ha contado también con el comisario del MMH, Fernando Araúz de Robles, y la delegada de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Huelva, Lucía Núñez.

Durante su visita al stand de la Diputación, el presidente ha acompañado a las siete empresas participantes, seleccionadas mediante convocatoria pública.

El espacio, de 64 metros cuadrados, dispone de zonas de exposición y reuniones comerciales para presentar sus servicios y contactar con posibles clientes. Con esta iniciativa, la institución provincial facilita la proyección de las empresas auxiliares de Huelva y la búsqueda de acuerdos y contratos con continuidad después del salón.