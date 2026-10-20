Defensor del Pueblo Andaluz inicia una investigación de oficio por "dilataciones" en procedimientos judiciales de Huelva

Archivo - Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una investigación de oficio acerca de "posibles dilataciones" en la tramitación de los procedimientos judiciales en la provincia de Huelva debido a "la continua y progresiva recepción de escritos de queja" por el funcionamiento de los órganos judiciales de la provincia.

Según ha explicado la entidad en un comunicado, se viene observando "una creciente preocupación" por "la continua y progresiva recepción de escritos de queja, dirigidos por ciudadanos y profesionales del ámbito de la Administración de Justicia", presentando sus reclamaciones sobre "variados aspectos del funcionamiento de los órganos judiciales radicados en Andalucía".

"Estas quejas son, entre otros indicadores, ejemplos claros de algunos de los graves problemas que afectan a la Administración de Justicia y que han sido motivo de análisis específicos por parte de las Memorias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) y del propio Defensor del Pueblo Andaluz, a través de sus Informes Anuales al Parlamento", señalan.

Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz explica que entre la variedad de supuestos y órganos afectados, procura realizar un "imprescindible ejercicio de análisis en razón de su gravedad y de su trascendencia para los derechos y libertades afectados". "Esta nota de especial singularidad la venimos apreciando con motivo de repetidas quejas que se tramitan en relación con las posibles dilaciones injustificadas en la tramitación de los procedimientos de los diferentes órdenes jurisdiccionales", señalan.

"Cuando hemos recibido quejas concretas que expresaban situaciones de demoras o retrasos singulares en la tramitación, nos hemos dirigido en la mayoría de los casos a las Secretarias Coordinadoras Provinciales, y en menor medida a los Juzgados Decano --ahora Presidencia de los Tribunales de Instancia-- o Jefaturas Provinciales de las Fiscalías, con objeto de conocer la veracidad de los hechos denunciados que pudieran suponer una mal funcionamiento de la Administración de Justicia, y en su caso las medidas solicitadas y adoptadas para solventar la cuestión", detalla la entidad.

Por ello, con el objetivo, desde el Área de Cultura de Paz y Justicia, de realizar visitas a diferentes Tribunales de Instancia, y atendiendo a lo dispuesto por el Defensor del Pueblo Andaluz, la institución va a proceder a realizar visita a diferentes Tribunales de Instancia de la provincia de Huelva, como Ayamonte, Moguer, Valverde del Camino y Aracena.

"Con estos antecedentes, se entiende oportuno que esta Institución del Defensor del Pueblo Andaluz, en virtud de lo dispuesto en el art. 10.1 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, reguladora de esta Institución, tome mayor conocimiento de la actual situación de los anteriores Tribunales de Instancia, sus necesidades, así como las medidas que se hayan adoptado o puedan ser adoptadas para paliar la situación de colapso de estos Juzgados", señalan.

Por ello, se propone iniciar una actuación de oficio para que tanto la Viceconsejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, como por la Secretaría de Coordinación Provincial de Justicia le informen al Defensor del Pueblo Andaluz al respecto en el ámbito de sus respectivas competencias.