Díaz (Cs): "Andalucía y Huelva crecen hoy alejadas de la corrupción, los populismos y los extremos gracias a Ciudadanos"

HUELVA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto del partido liberal en la Cámara autonómica, Julio Díaz, ha afirmado este lunes que Andalucía y Huelva "crecen hoy alejadas de la corrupción, los populismos y los extremos", y ello, "gracias a esta formación".

"Reafirmamos hoy la voluntad de aquel 28 de febrero de hace 42 años en el que pueblo andaluz confirmó en las urnas su anhelo expresado en la calle el 4 de diciembre de ser una autonomía con el máximo nivel de competencias, porque los andaluces no queríamos ni queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie", ha asegurado Díaz en un comunicado, con ocasión de la celebración del Día de Andalucía.

Díaz ha abundado en que "hoy recogemos ese legado autonomista para proyectar, desde un andalucismo moderno, Andalucía y Huelva hacia el crecimiento económico, la generación de riqueza y de empleo, y hacer de Andalucía una tierra de oportunidades para todos, en la que se pueda vivir y trabajar y que podamos legar a todos".

"Esto lo estamos haciendo aplicando las políticas liberales de Cs, que están contribuyendo a que Andalucía y Huelva estén jugando un papel como motor del progreso", ha subrayado el parlamentario liberal, al tiempo que ha insistido en que "el sentimiento andaluz aspiraba a una Andalucía mejor, alejada del analfabetismo y el paro, y un nivel de desarrollo mayor".

En opinión de Díaz, "este andalucismo moderno, del siglo XXI, nos tiene que llevar a todos, desde la concordia, a arrimar el hombro para que Andalucía avance, con la generación de empleo, riqueza, con el crecimiento de las exportaciones y transformar Andalucía en el desarrollo económico y social tras la salida de la crisis".

"Gracias al Gobierno del cambio estamos avanzando hacia la convergencia con otras comunidades autónomas", ha añadido. "El andalucismo moderno es este, en el que ya ha habido alternancia política y con un gobierno que se coordina y colabora con los gobiernos municipales y las diputaciones, además de ser leal al Gobierno de España, a pesar del desaire constante del PSOE hacia Andalucía", ha asegurado Díaz.

En este sentido, el parlamentario de Cs ha subrayado que "el PSOE debería abandonar la confrontación constante y ponerse del lado de los andaluces, exigiendo al Gobierno que entregue a Andalucía lo que nos debe". En concreto, el portavoz naranja ha recordado que "hemos perdido 14.000 millones de euros, a razón de mil al año, por infrafinanciación" y ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez no atienda a la petición del fondo de nivelación transitorio; tampoco ponga en marcha la comisión bilateral, que se recoge en el Estatuto de Autonomía de Andalucía; las infraestructuras hidráulicas que no se hacen o que no convoque la Mesa de la Sequía".

"Frente a estos agravios constantes del Gobierno de Sánchez con Andalucía y Huelva en particular", el diputado autonómico de la formación naranja ha planteado que Ciudadanos, desde el Gobierno de la Junta, "está convirtiendo Andalucía en una tierra de oportunidades, con la atracción y retención de inversiones, que nos ha hecho tener más empresas y más autónomos, así como crecer con más de 100.000 empleos; un crecimiento de la economía del 6,1%, por encima de la media nacional, en 2021; y con estimaciones similares para este 2022".

Díaz ha abundado en que "en Ciudadanos creemos que el sentimiento andaluz tiene que ser un sentimiento colectivo de modernidad, crecimiento. Frente a los apologetas del caos, en Andalucía ha habido alternancia política con normalidad y estabilidad, pese a la irresponsabilidad de otros partidos que no otorgaron legitimidad al Gobierno que salió de las urnas". En este sentido, el parlamentario ha recordado que "el PSOE rodeó el Parlamento y huyó de la Comisión de la Recuperación Económica y Social de Andalucía; pero, además, ha tumbado, junto con Vox, que no cree en las autonomías y sólo está con la calculadora electoral en la mano, unos presupuestos de 44.000 millones, que eran los presupuestos de la recuperación económica".

Así, ha subrayado Díaz, "tenemos un Gobierno sólido y solvente que está transmitiendo seguridad, solvencia y confianza a pesar de los intentos de la pinza PSOE-Vox de desestabilizarlo. Continúa gobernando con normalidad, sacando leyes y decretos adelante gracias a la capacidad de negociación con unos y otros pensando siempre en los andaluces".