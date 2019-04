Díaz lamenta que la Junta ha hecho "lo más inmoral e indecente" en política, que es "jugar con muertos" de dependencia

Actualizado 07/04/2019 16:13:33 CET

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha asegurado este domingo en La Palma del Condado (Huelva) que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha hecho "lo más indecente e inmoral que se puede hacer en política, que es jugar con los muertos" de la Ley de la Dependencia, cuando el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), "no tenía valor de decirle a Mariano Rajoy que la Ley de la Dependencia no era viable", tal y como Díaz pedía cuando era presidenta del Gobierno andaluz.

En un acto sobre el 40º Aniversario de los Ayuntamientos Democráticos, en el que ha apoyado a Rogelio Pinto, el candidato socialista de la localidad, junto al secretario del PSOE de Huelva, Ignacio Caraballo, Díaz ha insistido en explicar que "fue el actual presidente de la Junta de Andalucía el que sacó con su firma a las cuidadoras del sistema de la Seguridad Social para que en el futuro no tuvieran una pensión".

En este sentido, ha subrayado que "ha tenido que ser un Gobierno socialista el que devuelva el derecho", para enfatizar que "el 21 por ciento de los dependientes que se atienden en España están en Andalucía", lo que supone que "solo en la comunidad andaluza se atiende a más gente que en Madrid, Galicia y Murcia juntas" porque "nos enfrentábamos a los problemas y poníamos los recursos", ha aseverado, sin embargo "la derecha quiere demostrar" que se trata de una ley "que no es sostenible".

Igualmente, la secretaria general del PSOE-A ha puesto el acento que es "defensora de que hay que avanzar más en la dependencia", ya que "el modelo actual no puede ser el límite" porque todos los dependientes "no son iguales", que por ejemplo el enfermo de alzheimer en grado máximo no es suficiente con la cuidadora, por lo que hay casos que requieren más apoyos tanto para el dependiente como "para el cuidador".

También se ha referido a los hospitales comarcales, los cuales "no interesa a la derecha", porque estos "son más rentables" y por ese motivo la sanidad privada quiere ese tipo de centro sanitario, motivo por el que según Díaz, quieren "desprestigiar a los comarcales desde el Gobierno" porque saben del interés de la sanidad privada.

"Estas elecciones municipales son muy distintas a otras de la democracia", ha indicado Díaz, ya que ha empezado a "aflorar la peor cara de la derecha", y si hace 40 años esa "labor democrática la llevaron a cabo los ayuntamientos", acercando la política al ciudadano, ahora también "son los ayuntamientos los diques que tienen que contener a la extrema derecha de este país", de los cuales "provienen las raíces del Partido Socialista".

Así, ha explicado que "siempre hay hombres y mujeres abriendo las casas del pueblo" de cada localidad, hecho que "es el que permite que después de 36 años ganáramos de nuevo las elecciones", y para que no gobernara el PSOE "han tenido que juntarse las tres derechas". Por todo ello, Díaz ha lanzado un llamamiento a que los hombres y mujeres socialistas de cada municipio se vuelque con la campaña, "que todo el mundo aporte su granito de arena", "juntos y juntas".

Según Díaz, los partidos de derechas "han aprendido que el bienestar y la igualdad se basa en la sociedad que hemos construido juntos" mientras que la derecha desea "volver a un tiempo que no es mejor para todos", y no desea "ver a ayuntamientos comprometidos con la ciudadanía y con las empresas".

En ese sentido, ha remarcado que "en Andalucía existe el laboratorio de la derecha", donde "están probando lo que tienen que hacer", y se ha referido a la supresión del impuesto de sucesiones, ya que, según Díaz, ahora hay que buscar 40 millones de euros, que "saldrá del coste de las guarderías y de la dependencia" entre otros.

Sobre el candidato de La Palma, Díaz lo ha alentado a conseguir lo mismo que Ignacio Caraballo ha conseguido en la provincia, con la incasable lucha de este, ya que solo los alcaldes que tengan valor y coraje serán escuchados", y La Palma "necesita un alcalde como Rogelio".

Por su parte, Ignacio Caraballo ha destacado la fuerza de Pinto, que "se está partiendo la cara" por su pueblo, sobre el que ha dicho que "La Palma es la referencia del Condado y queda mucho trabajo que hacer", y es el candidato socialista el que lo "tiene que llevar a cabo".

El secretario general de los socialistas onubenses ha señalado que "lo más gratificante como socialista es ser secretario general de la provincia" por lo que ha mostrado su agradecimiento, y ha subrayado la evolución experimentada en los 40 años de Ayuntamientos Democráticos, transformación que ha venido de la mano "de los ayuntamientos y de unas siglas, que son las del Partido Socialista Obrero Español".

Caraballo ha incidido en la necesidad que tiene España de un nuevo Gobierno socialista, con Pedro Sánchez, y de que en la localidad palmerina gane el PSOE con Rogelio Pinto a la cabeza, que "contará con todo el apoyo de la ejecutiva provincial".

Por su parte, el secretario general de PSOE local, Luis Conde, ha hecho referencia a que Susana Díaz "es un símbolo" socialista, y a que "no se puede entender la democracia sin el PSOE", toda una historia de socialismo "dedicada a este pueblo", que es todo lo que es gracias al PSOE, y que volverá a ser cabecera de la comarca gracias a Rogelio Pinto.

Igualmente, Rogelio Pinto ha agradecido el "constante apoyo" del Partido Socialista durante 40 años al pueblo de La Palma, por lo que se siente orgulloso, ya que "no fue fácil echarse a la calle después de 40 años de dictadura, y presentar un proyecto socialista", por lo que ha anunciado que en La Palma hay un Partido Socialista que vuelve con un proyecto" para poner a la localidad donde se merece.