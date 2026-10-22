La Diócesis de Huelva celebra el 73 aniversario de su creación canónica por Pío XII en 1953

Bula pontificia Laetamur Vehementer, emitida por el Papa Pío XII. - OBISPADO DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Huelva conmemora este jueves, 22 de octubre, el 73 aniversario de su erección canónica por parte del papa Pío XII, quien dotó a la provincia de una estructura diocesana propia en 1953 a través de la bula pontificia Laetamur Vehementer.

Según ha informado el Obispado en una nota, esta efeméride supone "un momento decisivo en la historia de la Iglesia en esta tierra" y una ocasión para hacer una "memoria agradecida" del camino recorrido en estas más de siete décadas de servicio pastoral, formación, celebración de "la fe y atención a los colectivos más necesitados".

A pesar de que la estructura diocesana actual data de mediados del siglo XX, la institución recuerda que se trata de un hito en una historia cristiana "mucho más longeva", cuyos primeros testimonios documentados de presencia episcopal se remontan al siglo V con la figura del obispo Viscomalos, vinculado a la antigua sede de Elepla, en la actual Niebla.

La conmemoración de este año coincide con el proceso de renovación pastoral de la Diócesis, enfocado en la implementación del Sínodo sobre la Sinodalidad y en la preparación de la próxima Asamblea Diocesana, fijada para los días 5 y 6 de junio de 2027. Para este curso, la Iglesia onubense trabaja bajo el lema 'Como discípulos del Señor, caminamos juntos para renovar la misión'.

Asimismo, el Obispado mira ya al horizonte de 2028, año en el que la Diócesis de Huelva alcanzará el 75 aniversario de su creación. Con tal motivo, ya se ha constituido una comisión diocesana encargada de coordinar las diferentes iniciativas conmemorativas que se desarrollarán para dicha efeméride.