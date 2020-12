Diputación de Huelva y Cocemfe se unen para apoyar a las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad

HUELVA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, y la presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Cocemfe Huelva, Rocío Pérez, han mantenido un encuentro en el que han abordado la colaboración que mantienen ambas instituciones.

Gracias a esta colaboración se está desarrollando el proyecto 'Diversidad activa', que busca fomentar la autonomía de personas con discapacidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social de los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.

En el Día Internacional de las personas con discapacidad, que se celebra este jueves, la presidenta ha querido ratificar el apoyo de la Diputación de Huelva a estas personas "que una situación de pandemia como la que estamos viviendo, las hace aún más vulnerables: si toda la población hemos estado confinada unos meses, hay personas con discapacidad que llevan confinadas toda su vida".

Para María Eugenia Limón es "momento de reflexionar, de visibilizar a estas personas y, sobre todo, de empoderar a todo el tejido asociativo que tenemos en la provincia de Huelva, en este caso representado por Cocemfe, que están haciendo un enorme trabajo, de vertebración del territorio y de atención directa a todas estas personas que lo están pasando mal en nuestra provincia".

Según ha asegurado, la Diputación va a mantener su compromiso a través del convenio de colaboración, que es "vital" para el tejido asociativo de las personas con discapacidad.

La presidenta de Cocemfe ha explicado que 'Diversidad activa' se trata de "un programa enorme", porque están llegando a todas las comarcas de la provincia, "con una enfermera, un fisioterapeuta y dos trabajadoras sociales que acuden a todas las sedes de las pequeñas asociaciones de los pueblos para hacer unas primeras valoraciones a las personas con discapacidad que tan mal lo están pasando ahora con la pandemia. El equipo les brida tanto rehabilitación, como información, atención social y apoyo en estos tiempos tan difíciles".

Rocío Pérez ha asegurado que las asociaciones necesitan apoyo "para no echar la persiana", ya que lo están pasando "muy mal" y que económicamente el año 2021 "va a ser muy duro y en los pueblos, las pequeñas asociaciones son un recurso fundamental para las personas con discapacidad".

Cocemfe cuenta con 26 asociaciones federadas de todas las comarcas y solamente en atención directa este año han atendido a casi 8.000 personas "a veces con situaciones terribles, de no tener lo más imprescindible". Así, están movilizando todos los recursos que hay, "apoyando de manera formal e informal, saliendo al paso de todas las dificultades y problemáticas que van surgiendo: con voluntariado y con mucho esfuerzo".

En este sentido pide que la ciudadanía "cuide de las asociaciones", que las apoyen y "no permitan que se cierren porque no haya dinero para pagar la luz o el teléfono o porque no haya profesionales ni información para quien no la tiene".

"El tejido asociativo de Huelva es muy extenso, con gente muy comprometida, y ahora que hemos dado el cayo en la peor parte, cuando más miedo hemos tenido, sería una pena tener que dar la espalda a quien lo necesita", ha subrayado la presidenta de Cocemfe.

PROYECTO 'DIVERSIDAD ACTIVA'

Atendiendo a la provincia por zonas de actuación, en el Condado se atiende a personas con discapacidad de diferentes poblaciones como Rociana del Condado, Bollullos Par del Condado, Almonte, Paterna del Campo etc., a través de la asociación 'La Canariega'.

En la Costa, se realizan atenciones en domicilio en el municipio de Lepe, principalmente. La atención en la comarca de la Sierra se realiza a través de la asociación Fibrosierra (Aracena) y Fuetevieja (Cortegana), que atienden a personas con discapacidad de Aracena, Cortegana, Fuenteheridos, Galaroza, Corteconcepción y Las Cefiñas. En el caso del Andévalo, San Bartolomé con la asociación Amfas como referencia, atiende a las personas con discapacidad de la comarca.

Los tipos de atención son dos. En las grupales se incluyen Sesiones de empatía y habilidades sociales; Taller de abordaje psicoterapéutico del dolor crónico, en los que se trabajan los pensamientos disfuncionales y a contrapesarlos con técnicas de reestructuración cognitiva; Taller Emotivo-Racional y Tertulia de temas de actualidad. Además se trabajan la Comprensión lectora; Estimulación auditiva, Autonomía Personal y resolución de problemas cotidianos; Conceptualización temporal y espacial y Arteterapia.

En la atención individual se realizan Rehabilitación a nivel cognitivo: percepción visual, atención selectiva y focalizada, comprensión, concentración, seguimiento de instrucciones, funciones ejecutivas etc. También Rehabilitación a nivel físico, desarrollo psicomotor y motricidad; Rehabilitación a nivel psicológico, trabajando la autoestima, autopercepción y tolerancia a la frustración, y Rehabilitación multisensorial.

Asimismo se incluyen Sistemas alternativos de comunicación; Autonomía Personal y Seguimiento telefónico a personas sin familia cerca. Las sesiones se han realizado de forma presencial y de forma telemática.