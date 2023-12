Diputación de Huelva despliega un circuito de actuaciones gratuitas en 28 municipios durante las Navidades

HUELVA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva se convertirá esta Navidad en un gran escenario de actuaciones culturales gratuitas gracias a 'Tierra de Cultura', un programa de exhibición artística que se desarrollará en 28 municipios onubenses. Propuestas "de calidad y con variedad de estilos" que "enriquecen el ambiente festivo entre la ciudadanía y que ratifican el compromiso con la cultura y con la igualdad de todo el territorio provincial", según ha explicado la diputada de Cultura, Gracia Baquero.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, un total de 28 actuaciones en otros tantos municipios, "muchos de los cuales tienen dificultades para acceder a este tipo de propuestas". De ellas, diez son de zambombas, seis de música clásica, cuatro de campanilleros y ocho de circo, sumando un total de un centenar de artistas pertenecientes a once formaciones artísticas, nueve de ellas de la provincia de Huelva.

De esta manera, 'Tierra de Cultura' potencia el sector cultural provincial brindando "una programación de calidad" dentro del ciclo festivo navideño de los municipios onubenses y sirviendo de reclamo para los visitantes en estas fechas.

Al mismo tiempo, según ha apuntado la diputada, "el programa actúa de motor económico en las localidades en las que se desarrolla", además, ha agradecido al Área de Cultura el trabajo para diseñar esta programación.

El circuito se celebrará en la segunda quincena de diciembre, comenzando el sábado 16, en Lucena del Puerto con las Hermanas Molina 'Cantando la Navidad', y Vicente Redondo "El Pecas" y su gente en Paymogo. El domingo 17 las Hermanas Molina actuarán en El Cerro de Andévalo, y el grupo de cámara The Baton llegará a Zalamea La Real.

En la semana del 18 al 23 de diciembre, Cabezas Rubias acogerá el lunes la primera propuesta de circo, Roxi Katcheroff con 'Malabarian on the Rox', que al día siguiente actuará en Encinasola. También el martes, en Campofrío, el espectáculo Proyecto Tránsito - 361 grados. El día 20, 'Malabarian on the Rox' en Chucena y el grupo de campanilleros 'Hogueras y candiles' en Berrocal. El 21, 'Malabarian on the Rox' en Villarrasa y las Hermanas Molina en Rociana del Condado; el 22, las zambombas de 'Son de Huelva' en Valdelarco y 'Un canto a la Navidad' en Hinojos; y el sábado 23, Proyecto Tránsito en El Granado y The Baton en Alosno.

A partir del martes 26 de diciembre, los grupos de campanilleros 'Eco Navideño' y 'Hogueras y candiles' llevarán sus sones a La Granada de Río Tinto y La Zarza-Perrunal, respectivamente.

El día 27 actuarán Vicente Redondo 'El Pecas' y su gente en Villalba del Alcor; The Baton en Fuenteheridos y la Orquesta Cámara de Huelva en Nerva. Un día después, la Orquesta actuará en Cortegana, y la zambomba 'Son de Huelva' en El Campillo.

El circuito 'Tierra de Cultura' continuará el viernes 29 con las zambombas de la Peña Flamenca de Huelva en Villanueva de las Cruces, 'Son de Huelva' en Sanlúcar de Guadiana, y 'Eco Navideño' en Galaroza; y concluirá el sábado 30 de diciembre con Proyecto Tránsito en Castaño del Robledo y Cortelazor, y The Baton en el municipio de Beas.