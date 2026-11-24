Subasta de reproductores porcinos de raza ibérica. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

EL ALMENDRO (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Huelva ha destacado que continúa impulsando la mejora genética de la cabaña ganadera provincial como una herramienta "estratégica" para incrementar "la rentabilidad, la productividad y la sostenibilidad" de las explotaciones. Con este objetivo, este martes se han entregado 130 reproductores porcinos de raza ibérica procedentes del Centro de Investigación Agrícola y Ganadera (CIAG) Huerto Ramírez.

El diputado de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Leñero, ha asistido a la entrega de ejemplares, tras la subasta "de puja a la llana", una fórmula tradicional recuperada por la Diputada el pasado mes de junio en la mejora de la cabaña ganadera. Gracias a este sistema, los profesionales pueden inspeccionar directamente los animales antes de realizar sus ofertas, en un proceso "público y transparente" que "favorece además el encuentro y el intercambio de experiencias entre ganaderos", ha señalado la institución provincial en una nota.

El diputado ha subrayado que esta actuación se enmarca "en la línea de trabajo que la institución provincial desarrolla desde hace más de tres décadas para fomentar la calidad genética de la ganadería onubense, facilitando a los profesionales del sector el acceso a animales de alto valor genético, contribuyendo a la conservación y mejora de las principales razas autóctonas".

Los ejemplares entregados han sido seleccionados de la paridera de marzo de 2026 y responden a 39 solicitudes presentadas por ganaderos de la provincia. Son reproductores porcinos de ganado selecto de pura raza ibérica de seis variedades: Manchado de Jabugo, Negro Lampiño y Torbiscal --estas tres en peligro de extinción-- además de estirpe Silvela, estirpe Villalón y línea Retinto del Andévalo".

Los 130 reproductores porcinos tienen siete meses de edad y están inscritos en el Registro definitivo del Libro Genealógico de la raza Ibérica (Aeceriber). Todos los ejemplares han superado la selección realizada por los técnicos de Diputación de Huelva, cumpliendo todas las exigencias morfológicas y genéticas para garantizar la reproducción en pureza de la raza ibérica. El objetivo es promover, fomentar e impulsar la cabaña ganadera ibérica en la provincia de Huelva.

Con esta nueva jornada, que se suma a los 77 reproductores que subastaron el mes de junio, los cerdos ibéricos entregados por la Diputación en este año 2026 ascienden a 20, atendiendo más de cien solicitudes.

La Diputación de Huelva recuerda que ha asumido en la actualidad estar al frente de la investigación y mantenimiento de variedades en peligro de extinción. Como parte del apoyo al sector ganadero, la institución provincial lleva a cabo estudios y proyectos de investigación I+D+i, haciendo llegar sus conclusiones a las explotaciones ganaderas de la provincia de Huelva.