La Diputación de Huelva impulsa el cuento '11 Princesas, 11 Castillos' para romper estereotipos y descubrir la provincia

La diputada de Igualdad, Mar Martín Florido, en la presentación del cuento '11 Princesas, 11 Castillos' junto a la escritora Carmen Sara Floriano, la ilustradora Virginia Ogalla y la coordinadora de la editorial 8KTO, Ana Garrido. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Huelva, a través de su Área de Igualdad, ha impulsado el proyecto editorial '11 Princesas, 11 Castillos', una obra de la escritora Carmen Sara Floriano y la ilustradora Virginia Ogalla que propone una mirada diferente a los cuentos tradicionales. A través de una historia protagonizada por once princesas que toman las riendas de sus propias vidas, la publicación invita a los menores a reflexionar sobre la libertad para decidir y la importancia de superar los estereotipos de género.

Según ha trasladado la institución provincial en una nota, la diputada de Igualdad, Mar Martín Florido, que ha presentado el libro en la sede provincial junto a las autoras y la coordinadora de la editorial 8KTO, Ana Garrido, ha destacado el valor educativo de una propuesta que "aborda la igualdad desde una perspectiva original, cercana y especialmente atractiva para la infancia, utilizando el lenguaje universal de los cuentos para transmitir mensajes que son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria".

En este sentido, la diputada ha señalado que una de las principales fortalezas de la obra reside en su capacidad para cuestionar los estereotipos que han condicionado la imagen de las mujeres en la literatura infantil. "Estamos acostumbrados a historias donde las princesas esperan a ser rescatadas. Este cuento rompe con esa dinámica y presenta a unas protagonistas valientes, independientes y capaces de encontrar sus propias soluciones", ha subrayado.

A su juicio, la publicación constituye una herramienta para transmitir desde edades tempranas "que las niñas pueden ser lo que deseen, que sus capacidades no tienen límites de género y que nadie debe decidir por ellas".

Asimismo, Martín ha destacado el valor de la cooperación como otro de los ejes fundamentales del libro. "Las protagonistas descubren que, al compartir sus conocimientos y trabajar juntas, superan obstáculos que parecían imposibles. Es una enseñanza valiosa que habla de igualdad, pero también de convivencia y respeto", ha apostillado.

UN VIAJE POR LOS CASTILLOS Y LA HISTORIA DE HUELVA

Junto a su dimensión pedagógica, '11 Princesas, 11 Castillos' destaca por su vinculación con el patrimonio histórico y cultural de la provincia. La trama se desarrolla en la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un entorno donde las protagonistas emprenden un viaje de autodescubrimiento. "El cuento une dos objetivos complementarios: educar en igualdad y despertar en los más pequeños la curiosidad por su propia tierra. A través de estas aventuras, los menores descubren que estos castillos forman parte de nuestro patrimonio y que albergan siglos de historia", ha explicado la diputada.

Por su parte, la escritora Carmen Sara Floriano y la ilustradora Virginia Ogalla han subrayado la apuesta de la obra por ofrecer referentes femeninos alejados de los cánones de la literatura clásica. "Queríamos contar una historia de mujeres valientes que deciden su propio destino, que eligen qué hacer con sus vidas y no esperan a ser rescatadas porque tienen la capacidad de encontrar su propio camino", han destacado las autoras.

Asimismo, Floriano y Ogalla han resaltado la gestión del miedo y la cooperación como ejes narrativos clave para superar la adversidad. "El miedo forma parte de la vida, pero no debe impedirnos avanzar", han señalado, reivindicando la literatura infantil como una herramienta esencial para "educar desde la imaginación y las emociones".

El itinerario literario permite acercarse a la Mezquita-Castillo de Almonaster la Real, el alcázar de Aracena, la fortaleza almohade de Aroche y el castillo de Cortegana, así como a las fortificaciones de Cala, Cumbres Mayores, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Santa Olalla del Cala, Torres y Zufre, vinculadas al histórico sistema defensivo de la Banda Gallega.