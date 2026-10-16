La Diputación de Huelva pone en marcha un curso de mediación para la resolución de conflictos

Puesta en marcha del curso 'Competencias en mediación para la resolución de conflictos' de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través de la Junta Arbitral de Consumo, ha puesto en marcha el curso 'Competencias en mediación para la resolución de conflictos' con el objetivo de encuadrar la mediación, como proceso complementario y alternativo a los tradicionales de resolución de conflicto.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el curso tiene una duración de cuarenta horas semipresenciales y está impartido por María José Ruiz, asesora técnica de Mediación en el Defensor del Pueblo Andaluz. Desde la Junta Arbitral de Consumo está prevista la realización de más ediciones de este curso a lo largo de los próximos meses.

Este plan de estudios tiene como finalidad reforzar las competencias fundamental necesarias para ejercer profesionalmente la mediación conforme a las exigencias formativas de la Ley 5/2012 de mediación para asuntos civiles y mercantiles, y el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que la desarrolla.

Entre los objetivos también figuran la capacitación en el análisis de los conflictos desde la integración de todos sus parámetros, el aprendizaje de las herramientas de comunicación más habituales y su oportunidad en el proceso de mediación, el conocimiento y adquisición de competencias en la gestión del proceso de mediación y su oportunidad al caso, a través de los entrenamientos prácticos, así como el conocimiento y aplicación práctica de técnicas y estrategias de la negociación en las intervenciones mediadoras.

A través del curso, los alumnos deberán saber estructurar y gestionar el proceso de mediación y conducir la negociación para la gestión del conflicto, entrenar la escucha activa y la empatía como exigencias de la persona mediadora, y dominar las técnicas y estrategias de negociación integrativas y distributivas.

Al mismo tiempo, los participantes en el curso obtendrán diversas capacidades como la de análisis y síntesis, organización y planificación, gestión de la información y el trabajo en equipo, ya que la mediación, comediación y otros profesionales en el proceso implican la adquisición de habilidades necesarias para trabajar en equipos multidisciplinares.

En cuanto a las clases, se impartirán diez horas teóricas, que incluirán lecturas obligatorias y temas en la Moodle, y treinta horas prácticas, divididas en seis horas presenciales entrenamiento rol play supervisados, y doce horas de teams y otras doce horas de actividades dirigidas en la plataforma, test, y análisis de casos.

Entre los contenidos del curso se encuentran materias como el conflicto y su gestión, comunicación para la gestión de conflictos y la negociación y mediación como métodos alternativos de resolución de disputas.