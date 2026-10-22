La Diputación de Huelva prepara una licitación urgente de 4,4 millones para las obras de tres carreteras provinciales

El vicepresidente de la Diputación de Huelva y diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, este jueves en rueda de prensa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva prepara una nueva licitación por procedimiento abierto y tramitación urgente para ejecutar tres actuaciones de rehabilitación de carreteras provinciales, con una inversión conjunta actualizada de 4,44 millones de euros.

El vicepresidente y diputado de Carreteras, Manuel Cayuela, ha informado este jueves de los trámites que realiza la institución para que las obras puedan comenzar "cuanto antes", después de que las empresas adjudicatarias hayan comunicado su decisión de no ejecutarlas.

Las actuaciones afectan a la HU-3106, entre Niebla y Valverde del Camino; la HU-3107, de Niebla a Beas; y la HU-7104, en el tramo entre Valdelamusa y San Telmo. Los proyectos se han actualizado a los precios actuales del mercado y se incorporan a un expediente de contratación que incluye otras tres carreteras provinciales, con una inversión global de 6,34 millones de euros, ha informado la institución provincial en una nota.

La Diputación ha firmado ya las solicitudes de retención de crédito y el informe de necesidad para la nueva contratación. Cayuela ha subrayado que el objetivo es mantener las actuaciones previstas y "agilizar" su ejecución para "mejorar las comunicaciones y la seguridad vial" de los municipios afectados.

Las tres obras contaban inicialmente con una inversión adjudicada conjunta de 3,28 millones de euros. La institución había completado su tramitación y dispuesto la financiación, pero las adjudicatarias han comunicado finalmente que no realizarán los trabajos en las condiciones contratadas, alegando el incremento de los costes de producción.

Las actuaciones de las carreteras Niebla-Valverde del Camino y Niebla-Beas habían sido adjudicadas a Matías Arrom Bibiloni, S.L., por 1,5 millones y 843.474 euros, respectivamente. La obra del tramo Valdelamusa-San Telmo correspondía a Mezclas y Bituminosos, S.L. (MEBI), por 903.896 euros.

Cayuela ha explicado que la Diputación ha realizado gestiones para "buscar soluciones" que permitieran ejecutar los trabajos. Ante la decisión de las empresas, la institución tramita la resolución de los tres contratos y prepara su nueva licitación.

RESOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS

Los expedientes de incoación de la resolución de los contratos fueron elevados a la Junta de Gobierno del 13 de octubre. Las adjudicatarias disponen del correspondiente trámite de alegaciones antes de que se adopte una decisión definitiva.

En estos procedimientos se propone también la incautación de las garantías depositadas por las empresas, que suman 124.837 euros, ante un "posible incumplimiento culpable" de los contratos. La medida está pendiente de resolución definitiva.

El vicepresidente ha señalado que la Diputación "debe defender los recursos públicos y exigir las responsabilidades que legalmente correspondan", al tiempo que trabaja para "reducir la demora" de unas obras "necesarias" para los vecinos que utilizan estas carreteras.