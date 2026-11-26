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HUELVA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha informado este jueves de que ya ha solicitado al servicio correspondiente la documentación requerida por el POSE para "agilizar" su tramitación y entregarla "lo antes posible", en relación con el proceso selectivo para cubrir una plaza de asesor jurídico-letrado en el Ayuntamiento de Alosno, adjudicada a la esposa del vicepresidente segundo de la institución provincial y candidato del PP al Senado, Alberto Fernández, así como ha expresado su "confianza" en la "profesionalidad e imparcialidad" de sus empleados públicos.

Según ha indicado la institución provincial en un comunicado, su intervención en este procedimiento se "limitó a prestar asistencia técnica" al Consistorio alosnero en el concurso-oposición por turno libre, dando respuesta a una petición formal registrada por el Ayuntamiento el pasado 17 de noviembre de 2025.

La Diputación ha detallado que esta colaboración estaba prevista en el servicio de Participación en los Órganos de Selección, incluido en los instrumentos de concertación entre ambas administraciones y señala que la petición se acompañó de las bases de la convocatoria y de un informe de la Secretaría-Intervención municipal "que justificaba la necesidad de apoyo por la falta de funcionarios con la titulación exigida para integrar el tribunal".

Asimismo, apunta que, en un segundo informe, de 18 de noviembre, la Secretaría municipal concretó los puestos que solicitaba cubrir con personal provincial: una presidencia suplente, dos vocalías titulares con sus correspondientes suplencias y una secretaría titular, así como también pidió que se tuviera en cuenta la paridad, "atendiendo a los integrantes que designaría el propio Ayuntamiento".

De la misma manera, desde la Diputación han subrayado que la propuesta de resolución provincial recogió esos puestos y "dejó constancia de que todas las personas propuestas eran funcionarios de carrera". Asimismo, remarca que hizo referencia "expresa" al régimen de abstención y recusación previsto en la normativa y que la documentación incluye el justificante de remisión al Ayuntamiento de la Resolución 3626/2025, con fecha de salida del 20 de noviembre.

Subraya la institución provincial que la asistencia en órganos de selección "forma parte del trabajo que la Diputación presta a las entidades locales de la provincia" y que, durante 2025, el Servicio de Recursos Humanos "atendió 36 peticiones de 18 entidades locales para la designación de funcionarios provinciales en estos procedimientos".

La Diputación expresa su "confianza" en la "profesionalidad e imparcialidad" de sus empleados públicos, toda vez que afirma que la documentación disponible "acredita una solicitud municipal motivada" y su tramitación a través del servicio de asistencia provincial, con identificación de los puestos requeridos y de los funcionarios propuestos.

Finalmente, remarca que el Área de Recursos Humanos está recabando la documentación para atender la solicitud de información presentada por el Grupo Socialista, al tiempo que destaca que la institución "comprende el interés informativo de este asunto" y considera que sus explicaciones deben apoyarse en "datos precisos y documentos que permitan conocer el alcance de su actuación".