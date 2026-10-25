La Diputación impulsa la creatividad y el emprendimiento joven con el Bootcamp de Huelva Ignite

Imagen de una de las jornadas en Isla Cristina con el Bootcamp de Huela Ignite, de la Diputación de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha celebrado en Isla Cristina el Bootcamp de Huelva Ignite, una experiencia intensiva de dos días en la que alumnos y profesores de tres centros educativos de la provincia han compartido talleres, actividades creativas, dinámicas de trabajo en equipo y convivencia como parte de la última fase del programa de emprendimiento joven impulsado por la institución provincial.

El encuentro, desarrollado en el Camping Giralda de Isla Cristina, ha reunido a participantes del IES La Rábida, de Huelva; el CPIFP Profesor José Luis Graíño, de Palos de la Frontera; y el IES Delgado Hernández, de Bollullos Par del Condado, cuyos alumnos han avanzado durante los últimos meses por las distintas etapas de formación, mentoría y acompañamiento de Huelva Ignite, según ha detallado la institución provincial en una nota.

Impulsado por la Diputación de Huelva a través de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, el programa plantea un recorrido progresivo para acercar el emprendimiento a los jóvenes y proporcionar herramientas y experiencias a quienes muestran interés por desarrollar sus ideas.

Para la Diputación, el Bootcamp ha supuesto uno de los momentos centrales de esa última etapa, trasladando durante dos jornadas el aprendizaje a un entorno diferente al aula y apostando "por una metodología en la que creatividad, formación, convivencia y diversión han formado parte de una misma experiencia".

Las actividades desarrolladas durante el encuentro han estado orientadas a estimular capacidades directamente relacionadas con el emprendimiento y la generación de proyectos. A través de talleres y dinámicas prácticas, los participantes han trabajado aspectos como la creatividad, la generación de ideas, el trabajo en equipo, la comunicación y la resolución de retos. El componente lúdico ha tenido también una finalidad formativa.

Las diferentes propuestas han permitido plantear situaciones en las que los jóvenes han tenido que colaborar, aportar soluciones y desarrollar ideas conjuntamente, aplicando de una manera diferente algunas de las competencias trabajadas durante los meses anteriores. A ello se ha sumado la propia convivencia entre estudiantes de distintos centros de la provincia.

Según ha destacado la institución provincial, el formato del Bootcamp ha favorecido el intercambio de experiencias y la creación de vínculos entre participantes que comparten inquietudes y que han recorrido conjuntamente buena parte de las etapas de Huelva Ignite.

La presencia de empresarios y mentores ha permitido, además, mantener uno de los elementos que han caracterizado al programa desde su puesta en marcha: el contacto de los jóvenes con profesionales capaces de trasladarles experiencias reales y diferentes perspectivas sobre el desarrollo de una idea o un proyecto.

UN RECORRIDO INICIADO CON START IGNITE

El Bootcamp se integra en la última fase de un programa que comenzó el pasado 26 de marzo con la celebración de Start Ignite en el Foro Iberoamericano de La Rábida. Aquella primera jornada reunió a 350 alumnos de diferentes institutos de la provincia, además de estudiantes de la Universidad de Huelva, y sirvió para acercar el emprendimiento a los jóvenes a través de experiencias reales de empresarios, emprendedores y profesionales de distintos ámbitos.

Tras Start Ignite, casi medio centenar de alumnos continuaron en las fases de formación y mentoría, iniciando un proceso más personalizado en el que han recibido clases, tutorías y acompañamiento para profundizar en el desarrollo de sus ideas y adquirir herramientas vinculadas al emprendimiento. La formación se ha complementado con experiencias fuera del aula.

Los participantes han realizado visitas a empresas tractoras de la provincia, acercándose a diferentes realidades empresariales y conociendo de primera mano el funcionamiento de compañías y sectores presentes en Huelva.

El itinerario ha incluido igualmente una visita y jornada formativa en el Centro Andaluz de Emprendimiento (CADE) de la Junta de Andalucía en Huelva, donde los jóvenes pudieron conocer recursos y herramientas de apoyo disponibles para quienes quieren poner en marcha una iniciativa empresarial.

De todo este proceso, 14 alumnos del IES La Rábida, el CPIFP Profesor José Luis Graíño y el IES Delgado Hernández han completado con éxito las fases de formación, mentoría y acompañamiento, accediendo a la última etapa de Huelva Ignite.

De la innovación al Bootcamp Dentro de esta fase, diez de los participantes, acompañados por profesores del CPIFP Profesor José Luis Graíño y del IES Delgado Hernández, tuvieron también la oportunidad de desplazarse a Sevilla para conocer Al Andalus Innovation Venture.

La visita les permitió entrar en contacto con iniciativas emprendedoras y proyectos innovadores y aproximarse a un ecosistema en el que confluyen startups, empresas, profesionales e inversores. El Bootcamp celebrado ahora en Isla Cristina ha dado continuidad a esa vertiente práctica desde una perspectiva distinta, centrada especialmente en la creatividad, la capacidad de generar proyectos, el aprendizaje compartido y la convivencia.