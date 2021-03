El director del Espacio de Doñana dice que no identifica afecciones concretas vinculadas a Matalagrana (Huelva)

HUELVA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director conservador del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, ha señalado este miércoles que no han identificado dentro del parque "afecciones concretas" vinculadas a la zona de Matalagrana (Huelva), así como que casi todos los informes plantean que los problemas se plantean "fuera del Espacio Natural".

Así lo ha señalado durante su comparecencia como testigo y perito durante la quinta sesión del juicio contra 13 agricultores con parcelas en la finca Matalagrana y los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (en aquel entonces alcalde por el PSOE) y José Antonio Domínguez (PP) y que se celebra en el Juzgado de lo Penal 1 de Huelva.

En este sentido, Castellano ha aclarado que aunque en el parque natural no han detectado "afección", considera que "si no se toman medidas fuera del espacio, a la larga puede afectar" porque "cada vez que hay extracciones hay una afección al agua", al tiempo que ha remarcado que el arroyo de la Rocina es una zona "especialmente sensible", pero que las amenazas de Doñana "han ido cambiando desde los años 70".

Así, ha añadido que conoce el proyecto de agricultura ecológica de Matalagrana y que una misión internacional, compuesta por representantes de la Unesco, Red Ramsar y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) visitó en 2015 la explotación de la finca, aprovechando su paso por Doñana para el seguimiento del Patrimonio Mundial, y que el proyecto tuvo "buena acogida" por parte de las autoridades internacionales.

De este modo, ha subrayado que "nadie disiente con que hay un problema con el agua", sino que el planteamiento es si "se está afrontando adecuadamente o no".

En una línea similar se ha pronunciado el que fuera el director del Espacio Natural de Doñana desde 2007 a 2013, Juan Carlos Rubio, quien ha indicado que "no existe un consenso científico sobre el problema de la situación del acuífero", pero que "existe preocupación en Europa" por este tema, ya que "el agua es el sustento ecológico de los recursos de Doñana", al tiempo que ha subrayado que no ha tenido pruebas "fehacientes" de que las explotaciones de Matalagrana hayan supuesto "un problema" para el parque.

En este punto, ha destacado que "la explotación de los recursos del hombre en el medio ambiente no tiene porqué ser perjudicial en sí mismo", al tiempo que ha indicado que esta finca se destinó a la agricultura ecológica para "extraer el máximo rendimiento con el mínimo impacto" y "un uso respetuoso del agua".

Asimismo, ha explicado que el control sobre la calidad del agua es "escaso", por lo que considera "básica" una agricultura "respetuosa" en este sentido y que la agricultura ecológica lo es "al no usar fitosanitarios".

Finalmente, Rubio ha añadido que la conclusión que sacó la misión internacional de 2011 cuando él era el director eran que el parque "mantenía las características ecológicas que determinaron la declaración de Reserva de la Biosfera".

PERITO DE LA DEFENSA

Por otra parte, en esta jornada ha declarado también un perito de la defensa, ingeniero de Montes y técnico agrícola, quien elaboró un informe sobre el uso que se hizo del agua en las explotaciones de Matalagrana entre los años investigados, de 2009 a 2012, en el que concluye que se hacía un uso "con un 95 por ciento de eficiencia", al utilizarse un tipo de riego localizado "que lleva el agua desde la zona de plantación directamente a la raíz de la planta".

Así, este perito ha explicado que comparó los datos usados por la unidad técnica de la Fiscalía para sus informes, con respecto al número de hectáreas y extracción del agua, con los datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), así como con los del informe del Instituto Geológico Minero, incidiendo en que estos últimos, además, recogen que las masas de agua se encuentran "en buen estado cuantitativo" en los años de 2009 a 2012.

Asimismo, este perito analizó los piezómetros más cercanos a la zona de influencia de la finca Matalagrana, comparando con los años 97, "al ser un año relevante por la puesta en marcha de 120 hectáreas de riego" y el año 2001, cuando se pusieron en marcha hasta 210 hectáreas, destacando que observó que "no existe un empeoramiento" en la masa de la Rocina y que en 2004 "llegó a subir".

Con respecto a su investigación, el perito ha concluido que "la masa de agua estaba en buen estado cuantitativo" en los años investigados, que la finca Matalagrana está "en un suelo compatible con el riego, ya que el Potad lo califica así", que "no hay causa-efecto entre el riego de la finca y la bajada de la masa de agua", así como que se usaba una cantidad de agua menor "al recurso disponible en ese momento".