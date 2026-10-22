Directores de parques nacionales conocen la gestión del Espacio Natural de Doñana

Responsables de parques nacionales visitan Doñana. - ESPACIO NATURAL DE DOÑANA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de directores de tres parques nacionales y el responsable de la isla de La Graciosa visitan Doñana para conocer la gestión del Espacio Natural y favorecer el conocimiento mutuo de nuevas formas de trabajo.

Según ha indicado el Espacio Natural de Doñana en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, esta visita se enmarca en el Programa de Intercambios de la Red de Parques Nacionales, impulsado por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN).

Así, las personas responsables de Parque Nacional de los Picos de Europa, Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, Parc Nacional Maritimoterrestre de l'Arxipèlag de Cabrera y el responsable de la Isla de la Graciosa están conociendo durante estos días de la mano del Equipo de Gestión del espacio Natural de Doñana, la realidad de la gestión de este área protegida.

Esta iniciativa del OAPN intenta favorecer el conocimiento mutuo de nuevas formas de trabajo, compartir soluciones a problemas comunes y trasladar metodologías que pueden aplicarse posteriormente en cada territorio.

Durante esta estancia han conocido las áreas de gestión, las problemáticas, los principales equipamientos y sistemas naturales de Doñana y han podido contrastar los retos comunes y diferentes a los que se enfrentan cada uno de ellos.