La candidata del PP en la provincia de Huelva y alcaldesa de la capital, Pilar Miranda, ejerciendo su derecho a voto durante las elecciones generales del 29N. - PP HUELVA

HUELVA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el 61,36% escrutado, el PP gana las elecciones generales en Huelva y consigue dos escaños en el Congreso de los Diputados, logrando un 33,65% de los votos. Esta cifra supone los mismos escaños obtenidos en los comicios de julio de 2023, cuando también fue el partido más votado en la provincia con un 36,43% de apoyo.

Por su parte, el PSOE consigue dos diputados --los mismos que los dos obtenidos en las pasadas elecciones generales-- con el 32,35% de los votos. En 2023 logró un 35,95% de respaldo en las urnas.

Vox repite como tercera fuerza con un escaño con un apoyo del 20,63%, idéntico resultado al que obtuvo por Huelva hace tres años y medio. Entonces alcanzó el 14,63% de los votos.

Adelante Andalucía, que en las generales de julio de 2023 sólo concurrió por la provincia de Cádiz, irrumpe como cuarto partido con el 7,16% de los votos --13.282 sufragios--, insuficientes para lograr diputado en el Congreso por Huelva.

No alcanzan representación en la Cámara Baja por Huelva Frente Amplio y Podemos, pese a lograr el 1,64% y el 0,24% de los votos, respectivamente. En julio de 2023 tampoco lograron escaño en el Congreso por la provincia bajo las siglas de Sumar pese a alcanzar el 10,41% de los sufragios.

La participación en las urnas alcanza el 76,66% en Huelva, lo que sitúa la abstención en el 23,33%.