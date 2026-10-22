Emtusa renueva el servicio de taxi a demanda de La Ribera (Huelva) y amplía la conexión con la estación de autobuses

Firma de convenio entre el Ayuntamiento, Emtusa y los vecinos de La Ribera. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Huelva (Emtusa) ha renovado el acuerdo de colaboración con la Asociación de Vecinos y Vecinas de La Ribera de Huelva, la Asociación Taxi Huelva y la Asociación Tele Taxi para mantener y ampliar el servicio de taxi a demanda que conecta este núcleo con distintos puntos de la ciudad.

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, gracias a la firma de renovación de este acuerdo, se garantiza la continuidad de la ruta que comunica La Ribera con el Centro de Salud de La Orden y se incorpora una nueva conexión con la estación de autobuses de Huelva, situada en la calle Doctor Rubio.

Con esta ampliación, los vecinos disponen de una alternativa de transporte para desplazarse tanto a su centro de salud como a la estación de autobuses y el centro de la ciudad. En este sentido hay que recordar que el servicio funciona mediante solicitud telefónica a través de Taxi Huelva o Tele Taxi.

De este modo, los usuarios deberán indicar que desean utilizar el servicio de Emtusa, especificar la ruta y el sentido del trayecto, señalar el horario solicitado y comunicar el número de viajeros. La petición debe realizarse con una antelación mínima de 20 minutos. Durante la llamada, el operador confirmará los datos del servicio y solicitará el nombre y el teléfono de contacto de la persona usuaria. Asimismo, facilitará el número del taxi o la licencia correspondiente.

RUTA LA RIBERA-CENTRO DE SALUD DE LA ORDEN

Respecto a la ruta La Ribera-Centro de Salud de La Orden y viceversa, se mantiene como punto de recogida en la calle Ulises, junto al bar Mendoza, y como parada en Huelva el Centro de Salud de La Orden, situado en la avenida Santa Marta. En este caso, el precio por persona es el correspondiente al billete sencillo de Emtusa, fijado en 1,10 euros.

Los horarios indican las franjas en las que se puede solicitar el servicio para cada trayecto, no salidas fijas de un transporte regular. De La Ribera al Centro de Salud de La Orden, durante los días laborables son a las 7,30, 8,00, 8,30, 9,00, 9,30, 10,00, 11,00, 12,00, 13,00, 14,00, 15:00, 16,00, 17,00, 18,00, 19,00, 19,30, 20,00, 20,30 y 21,00 horas. Los sábados, domingos y festivos será de 10,00 a 20,00 horas, cada hora, mientras que de 10,00 a 20,00 horas, cada hora.

Del Centro de Salud de La Orden a La Ribera, durante los días Laborables el horario será a las 10,00, 10,30, 11,00, 12,00, 13,00, 13,30, 14,00, 14,30, 15,00, 16,00, 17,00, 18,00, 19,00, 20,00, 20,30, 21,00, 21,30 y 22,00 horas. Mientras que sábados, domingos y festivos es a las 13,00, 14,00, 15,00, 16,00, 17,00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 y 22:00 horas.

RUTA ENTRE LA RIBERA Y LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES

En lo referente a la nueva ruta entre La Ribera y la estación de autobuses, el punto de recogida en el núcleo se mantiene en la calle Ulises, junto al bar Mendoza, mientras que en Huelva la parada estará situada en la calle Doctor Rubio, en la parada de taxis junto a la estación de autobuses.

El precio por persona dependerá del número de viajeros que compartan el trayecto. Así, un pasajero pagaría 4,40 euros; dos, pagarían 2,20 euros por persona; tres, tendría un coste de 1,50 euros por persona; y por último cuatro o más personas, pagarían 1,10 euros por persona. Esta ruta podrá solicitarse los días laborables y los sábados, pero no estará disponible los domingos ni los festivos.

De La Ribera a la estación de autobuses, el horario en días laborables es a las 9,00, 10,00, 11,00, 12,00, 13,00, 17,00, 18,00 y 19,00 horas; mientras que los sábados es a las 9,00, 10,00, 11,00, 12,00 y 13,00 horas.

De la estación de autobuses a La Ribera, el horario de los días laborables es a las 12,00, 13,00, 14,00, 15,00, 18,00, 19,00, 20,00 y 21,00 horas; mientras que los sábados es a las 12,00, 13,00, 14,00, 15,00 y 17,00 horas.

Al igual que en la ruta al centro de salud, estos horarios corresponden a los momentos en los que se puede solicitar el servicio, por lo que es necesario realizar la reserva telefónica con al menos 20 minutos de antelación.