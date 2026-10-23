Endesa presenta su campaña anual de prevención de incendios forestales en el Espacio Natural de Doñana

Reunión de la campaña anual de Endesa para la prevención de incendios forestales en el Espacio Natural de Doñana. - ENDESA

ALMONTE (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Endesa ha presentado este viernes su campaña anual de prevención de incendios forestales en el Espacio Natural de Doñana. Estas actuaciones tienen como objeto el mantenimiento preventivo de las redes de distribución eléctrica y de las masas forestales que la rodean con el objetivo de minimizar la probabilidad de incendio y asegurar simultáneamente la continuidad y seguridad del suministro.

A esta reunión, organizada por responsables de la filial de Redes de Endesa, e-distribución, en Huelva, han asistido responsables y técnicos del Espacio Natural de Doñana, además de personal técnico de la compañía y representantes de las empresas colaboradoras encargadas de la ejecución de los trabajos de gestión forestal preventiva, según ha indicado la compañía en una nota.

Durante el encuentro, los responsables de la compañía han explicado que esta campaña cuenta con una inversión anual de más de un millón de euros y contempla actuaciones sobre más de 5.800 kilómetros de líneas eléctricas en la provincia de Huelva, de los que casi 2.800 kilómetros corresponden a líneas de media tensión, más de 2.000 a baja tensión y cerca de mil a alta tensión. Los trabajos se desarrollan entre los meses de octubre y mayo, período considerado el más adecuado para su ejecución.

La red de distribución forma parte del territorio y convive con los espacios por los que discurre. El 60% de las líneas eléctricas que gestiona Endesa son aéreas y atraviesan zonas boscosas o con vegetación.

Con esa premisa, la compañía ha señalado que gestiona sus infraestructuras "incorporando criterios de protección ambiental y de la biodiversidad", de forma que la red eléctrica "se integra en el entorno y su gestión contribuye también a su conservación".

Una de las tareas esenciales es la tala y poda selectiva de árboles, sotobosque y arbustos próximos a las líneas, "respetando las distancias de seguridad" establecidas por la Administración entre la masa forestal y el tendido eléctrico.

Apunta Endesa que estas actuaciones "favorecen la convivencia de la infraestructura con montes y espacios naturales y desempeñan un papel relevante en la prevención de incendios forestales y en evitar su propagación a través de las calles que se abren bajo los tendidos aéreos". En este sentido, el mantenimiento de estos corredores, que actúan como cortafuegos, constituye un "elemento clave" para "limitar" la propagación del fuego y "reforzar la protección" del entorno forestal.

Estos trabajos se desarrollan en "estrecha" coordinación con la Junta de Andalucía, con la que se planifican los calendarios de ejecución de las labores preventivas y se establecen los protocolos de actuación en caso de incendio, como la desconexión de líneas cuando así lo requieren los dispositivos de extinción para "garantizar la seguridad" de los equipos que intervienen sobre el terreno.

La reunión forma parte de una línea de colaboración consolidada desde hace más de quince años entre Endesa y el Espacio Natural de Doñana, que permite coordinar actuaciones orientadas a la prevención de incendios y a la conservación de uno de los enclaves naturales más importantes de Andalucía.

Endesa ha subrayado que el compromiso ambiental es uno de sus "grandes valores" y, por ello, cada año, impulsa estas campañas de limpieza forestal en Andalucía, una comunidad por la que discurren 132.285 kilómetros de líneas eléctricas.