Enrique Zumalabe presenta en la Feria del Libro de Huelva el poemario ganador del Premio Juan Ramón Jiménez 2026

Enrique Zumalabe junto a la diputada provincial Carmen Díaz en la presentación de 'Gramática del desorden' en la 50ª Feria del Libro de Huelva. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 50ª Feria del Libro de Huelva ha acogido la presentación de 'Gramática del desorden', el poemario con el que el escritor onubense Enrique Zumalabe ha obtenido el XLVI Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez 2026.

Según ha detallado la Diputación onubense en un nota, el encuentro, celebrado en el Espacio UNIA de la Plaza de las Monjas, ha contado con la participación de la diputada provincial Carmen Díaz, quien ha acompañado al autor en la presentación de una obra que reflexiona sobre el paso del tiempo, la memoria y las experiencias que marcan la vida.

Tras presentar a Zumalabe, Díaz ha destacado especialmente el significado de un reconocimiento que ha marcado un hito en la historia del certamen. "Es un enorme orgullo que, después de 46 ediciones, un poeta de nuestra tierra haya conseguido por primera vez este prestigioso premio. Enrique ha demostrado que Huelva sigue siendo una tierra fértil para la literatura y que el legado de Juan Ramón Jiménez continúa inspirando a nuevas generaciones de escritores", ha señalado.

En su intervención, Díaz subrayado "la calidad y la sensibilidad" de la obra de Enrique Zumalabe, cuya voz poética ha logrado abrirse paso entre más de un millar de originales procedentes de diferentes países, a lo que ha añadido que 'Gramática del desorden' refleja la capacidad del autor para abordar, desde una mirada personal y cercana, algunas de las grandes inquietudes de nuestro tiempo.

La diputada ha puesto en valor la trayectoria y la proyección internacional del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, convocado por la Diputación de Huelva y organizado por la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez, consolidado como uno de los grandes referentes de la poesía contemporánea en lengua española.

"Este premio representa nuestro compromiso con la creación literaria, con el talento y con la preservación del inmenso legado de nuestro Nobel. Durante más de cuatro décadas hemos tendido puentes con Iberoamérica a través de la poesía y seguiremos trabajando para fortalecer ese vínculo y proyectar nuestra cultura más allá de nuestras fronteras", ha manifestado.

Por su parte, Enrique Zumalabe ha expresado su agradecimiento por un reconocimiento que ha recibido con "una gran sorpresa" y que ha calificado como un enorme honor. El poeta ha destacado, además, la especial carga emotiva del galardón al conocer que, hasta esta edición, ningún autor onubense había obtenido el Premio Juan Ramón Jiménez.

Durante la presentación, Zumalabe ha desvelado el origen personal de 'Gramática del desorden'. Según ha explicado, el poemario comenzó a gestarse cuando supo que iba a ser padre. Tras el nacimiento de su hija, sintió la necesidad de plasmar por escrito sus pensamientos, sentimientos y experiencias para que ella pudiera conocerlos y regresar a ellos en el futuro. El proyecto nació así con la intención de construir una suerte de cápsula del tiempo, motivada también por la incertidumbre de no poder acompañarla en todas las etapas de su vida.

Con el paso de los años, aquella iniciativa íntima fue evolucionando e incorporando nuevas vivencias y escenas de la vida cotidiana, hasta trascender su propósito inicial. Lo que comenzó como un legado personal para su hija se ha convertido en una obra que explora cuestiones universales como el paso del tiempo, la memoria, los afectos y la incertidumbre inherente a la existencia humana.