Archivo - Pleno del Ayuntamiento de Huelva en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha negado de "manera tajante" los insultos que el PSOE ha dicho haber sufrido en el Pleno de este viernes hacia su presidente y candidato número uno del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz, hacia el candidato socialista a la Alcaldía de Huelva, Enrique Gaviño y hacia la concejal María Teresa Flores.

Tras la "condena" de los socialistas onubenses, que consideran que el PP "recurre al insulto como arma política ante su falta de proyectos y alternativas para la ciudad", desde el equipo de Gobierno han manifestado a Europa Press que los plenos "son públicos y televisados" y que "todos los onubenses pueden comprobarlos".

Asimismo, han apuntado que consideran que esta denuncia "forma parte de la estrategia socialista por trasladar a los plenos municipales el mismo clima de crispación que han instalado en otras instituciones", al tiempo que han remarcado que desde el equipo de Gobierno municipal seguirán "centrados en el trabajo y la gestión de la ciudad".