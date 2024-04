Espadas aboga por "investigar" obra de acceso a Hospital de Lepe y pide a Moreno "explicaciones" por estadio La Cartuja

HUELVA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha abogado este viernes en Huelva, cuestionado sobre la demora en las obras de la carretera de acceso al Hospital de Alta Resolución de Lepe y donde estaría implicada una empresa relacionada con el caso Koldo, por que "en cualquier caso lo que hay que hacer es investigar para ver si hay alguien que haya cometido algún tipo de irregularidad".

También ha asegurado en una entrevista con La Hora de la 1 de Televisión Española que "queremos explicaciones" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, sobre el expediente de las obras de reforma del estadio de La Cartuja (Sevilla) vinculado al convenio de patrocinios que firmó la Administración autonómica con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para acoger eventos deportivos organizados por este organismo y para el que destinó 14 millones de euros, así como los 5 millones que destino a las obras de reforma del estadio.

En declaraciones a los medios de comunicación antes de visitar Energy Park Cepsa La Rábida, el líder de los socialistas andaluces ha considerado sobre las informaciones de las obras de acceso al Hospital de Lepe y su demora y que haya imposibilitado que esa instalación sanitaria puede inaugurarse, ha considerado que "lo estamos viendo en el caso de la Federación Española, con esas obras que se están investigando judicialmente, o podemos verlas en éstas que aparecen en el sumario del caso Koldo" para precisar que se tratan de "empresas que han contratado con muchas administraciones, han contratado con ayuntamientos, han contratado con comunidades autónomas de distinto color político".

Con esa disquisición ha conminado a investigar y a partir de ahí "por supuesto, que caiga todo el peso de la ley sobre cualquiera", antes de argumentar que en la contratación pública "hay que seguir unos procedimientos", de manera que "cuando hay que paralizar una determinada obra hasta que se esclarezcan unos hechos, pues es la justicia la que decide".

"Lo que hay que hacer es contribuir y ayudar a que esa investigación lo clarifique y luego, obviamente, resolver las cuestiones porque el problema sigue estando ahí y no se pueden utilizar las instalaciones hasta que no culmine esa infraestructura", ha señalado Espadas sobre la carretera de acceso al Hospital de Lepe.

Previamente, en una entrevista con La Hora de Televisión Española, Espadas ha reclamado explicaciones a Moreno sobre el convenios y patrocinios de casi 14 millones de euros firmados entre y la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol bajo la presidencia de Luis Rubiales.

El también portavoz del PSOE en el Senado ha reclamado al Gobierno andaluz "luz y taquígrafos" al respecto, según una nota del PSOE andaluz, después de argumentar "es que lo que le he pedido a Moreno Bonilla" por cuanto "nadie discute que el planteamiento de la Federación de traer los partidos de fútbol o la Copa del Rey a Sevilla fuera una mala idea, todo lo contrario" para precisar entonces que se trata de "ver lo que hay detrás y ver si alguien se ha llevado el dinero que no le correspondía en todo esto".

LA JUNTA ES MAYORITARIA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA CARTUJA

Espadas ha destacado la importancia de la celebración en Sevilla de las finales de la Copa del Rey, convencido de que "es magnífico que la Federación quiere jugar en el estado olímpico de la Cartuja", mientras que seguidamente ha blandido que "ahora estamos conociendo, y desde luego no sabían los miembros del Consejo de Administración (del estadio de La Cartuja), era que al parecer la Federación estaba indicando cómo, cuánto y a cuantías que ahora queremos saber si estaban justificadas o no", mientras que ha recordado que es la Junta de Andalucía es la parte mayoritaria en el órgano de gobierno del estadio.

"Las decisiones de contratación y patrocinios son directamente desde la presidencia de esa sociedad y desde la gerencia, que son responsabilidad directa de la Junta de Andalucía", ha señalado Espadas, quien ha explicado que el resto de administraciones presentes en el Consejo de Administración no tenían ni capacidad, ni dirigían ningún tipo de contratación, ni conocían qué ofertas se habían pedido, de manera que "son justo las explicaciones que le estamos pidiendo a la Junta de Andalucía".

"La Federación firmó, no nos olvidemos, un convenio con la Junta, no con el conjunto de administraciones representadas en el consejo de administración, en relación con los patrocinios que vinieron para esa serie de eventos; por cierto, convenios que no conocemos. Queremos que se aclare", ha continuado reclamando el secretario general del PSOE-A, quien ha pedido explicaciones "sobre los convenios, las empresas que concurrieron, si se adjudicó a dedo o no a quién dijo la Federación".