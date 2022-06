Espadas aboga por una propuesta "coherente, seria y rigurosa" que solucione los problemas de regadío en Doñana

ESCACENA DEL CAMPO (HUELVA), 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reiterado este jueves que su formación tiene "encima de la mesa" una propuesta "coherente, seria y rigurosa" para resolver los problemas de los agricultores de regadío del Condado de Huelva y de Doñana "sin incurrir en "ilegalidades".

Así se ha manifestado Espadas, a preguntas de los periodistas, durante una visita el núcleo forestal de La Pata del Caballo, en Escacena del Campo, en el que ha subrayado que "los agricultores llevan años demandando que se les atiendan y que nos sentemos en una mesa analizar cómo pueden desarrollar su actividad sin incurrir en una ilegalidad sin poner en riesgo, además, sus productos en los mercados".

"Esto significa que las administraciones se tienen que sentar definitivamente a buscar una solución a sus problemas, pero no desde la locura, la improvisación o la temeridad, como fue la iniciativa en la anterior legislatura de Juanma Moreno en el Parlamento, ni tampoco desde la inactividad y la inacción", ha aseverado Espadas antes de añadir que hay que "hacer y llevar a cabo una estrategia perfectamente diseñada, pero con cabeza y con sentido común".

Asimismo, el secretario general del PSOE-A ha anunciado que el PSOE volverá a registrar la enmienda a la Proposición de Ley, la cual consiste en "convocar la Comisión de Seguimiento del Plan de la Corona Norte de Doñana y Convocar el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana y escuchar a todos los que tienen voz y tiene una opinión al respecto"

Al respecto, el socialista ha detallado que también hay que analizar que el acuífero de Doñana "no puede seguir sobreexplotado", por lo que "hay que recuperar las condiciones y buscar otros recursos superficiales en otras cuencas".

"Todo ello supone inversiones y acuerdos, por lo que no se puede hacer desde el desacuerdo ni desde la imposición, se tiene que hacer desde el diálogo y desde el acuerdo, por lo que vamos a defender el sentido común y hacer las cosas bien y no volvernos locos como el presidente de la Junta que nos llevó a un callejón sin salida en donde tuvimos en frente a todo el mundo, administraciones, Comisión Europea, los mercados, etc.".