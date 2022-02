Espadas defiende la abstención del PSOE-A en el Pleno para buscar "solución al problema" del Condado de Doñana

SEVILLA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha insistido este jueves en señalar que la proposición de ley que PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox defendieron este miércoles en el Pleno del Parlamento para mejorar la ordenación de las zonas de regadío del Condado de Huelva, en el entorno de Doñana, busca "engañar" a agricultores, pero ha defendido que el PSOE-A se abstuviera en la votación de su toma en consideración porque busca poner "cordura" y "soluciones" ante el "problema" que sabe que existe en esa materia que aborda la iniciativa.

Juan Espadas ha atendido a los medios en el Parlamento andaluz para explicar la posición que el PSOE-A adoptó en el debate de toma en consideración de esta iniciativa, que se celebró en el Pleno este miércoles y que concluyó con una abstención del Grupo Socialista frente a los votos a favor de PP-A, Cs y Vox, los grupos proponentes que han sido los que han sacado adelante el inicio de la tramitación de la iniciativa, según ha subrayado.

Espadas ha criticado que el debate de esta iniciativa ha sido "generado por una actitud irresponsable" del PP-A y su presidente, Juanma Moreno, "aupado una vez más por la extrema derecha" de Vox "para generar una confrontación en el territorio" en torno a "un problema fundamental" para "la imagen de Doñana y la agricultura en la zona y sus productos".

Ha agregado que el PSOE-A no quería que este debate "llegara al Parlamento", y ha criticado "la temeridad y tozudez del PP, que no ha atendido a requerimientos de la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno de España, de una parte de los agricultores de la zona, ni del PSOE, que en varias ocasiones ha tendido la mano a sentarse a hablar de una cuestión que preocupa, que es un problema en la zona", y que entiende que "ante situaciones complejas, lo lógico es la responsabilidad de sentarse a discutirlas antes de plantear una iniciativa en el Parlamento eludiendo la responsabilidad" de plantear una de gobierno.

DEFIENDE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL

Espadas ha defendido que el Gobierno de España, y el Ministerio para la Transición Ecológica, "han hecho lo que tenían que hacer" avisando a la Junta de que "tomar la ruta que ayer tomó generaba sencillamente inseguridad jurídica", pero el PSOE-A, a la vez, con su abstención "manifestó claramente que sabe que existe un problema en el Condado, en la comarca de Doñana, en torno a la agricultura y esos productos", porque el Plan de la Corona Forestal de 2014 trajo "paz social", pero "no resolvió todas las situaciones y generó algunos problemas y algunas situaciones injustas para algunos agricultores del territorio".

"Los socialistas sabemos que había dos opciones: o darle la espalda al problema y, por tanto, a los agricultores y a la comarca, o buscar una solución y sentarnos a discutir todos desde el diálogo, la búsqueda de un acuerdo y desde lo que jurídicamente sea posible", ha razonado Espadas.

Se trata de "decirle al territorio, a los agricultores, a nuestros alcaldes y a la gente de Doñana que el PSOE de Andalucía, y yo personalmente con los compañeros del partido, vamos a estar con ellos en la solución del problema, que nosotros no le damos la espalda al territorio, sino que nosotros somos capaces de sentarnos para arreglar lo que no acabó de arreglar el plan de 2014, para hacer frente a los problemas desde el diálogo y dentro de la legalidad", ha manifestado Espadas.

SOBRE EL ACUÍFERO

Ha apostillado que hablar de "la expectativa de legalización incluso de 1.900 hectáreas" de regadío, "en el exterior" de Andalucía "suena a volver a los tiempos de explotación de ese acuífero y, por tanto, a los riesgos de Doñana", y el Gobierno de España "ha hecho lo que tenía que hacer" al decirle a la Junta "que el acuífero no se toca, que no hay agua disponible ahí y que, por tanto, no hay expectativas que cubrir desde el punto de vista de puesta en regadío de nuevas hectáreas".

En esa línea, ha insistido en que la referida proposición de ley es "una iniciativa de la derecha justamente para engañar a los agricultores de la zona, y para generarles unas expectativas y un deterioro de la imagen de Doñana peligrosísimo, además de las eventuales consecuencias que se puedan producir de decisiones que tome la Comisión Europea o el Tribunal de Justicia" de la UE.

Frente a ello, ha defendido que "el debate de los regadíos en Huelva sólo pasa por las infraestructuras pendientes en el territorio y por el agua superficial". "No sigamos hablando del acuífero, es mentir a la opinión pública y a los ciudadanos", porque "nadie está hablando aquí de eso ni el PSOE de Andalucía en ningún caso permitirá que eso se produzca", ha añadido.

Espadas ha defendido que la abstención del Grupo Socialista se interpone "entre los que saben que hay un problema, pero quieren resolverlo agravando aún más el problema, generando un daño a la imagen de Doñana", como, en su opinión, hacen PP-A, Cs y Vox, y "los que pueden entender que no hay ningún problema porque el 2014 lo resolvió todo y, por tanto, no hay nada más que hablar en la agricultura en el Condado".

El PSOE-A se sitúa así "en el centro, sabiendo que hay un problema que hay que intentar resolver, y que eso sólo se hace desde el diálogo con los agricultores, los ecologistas, el Parque Nacional de Doñana y todos los agentes, ayuntamientos implicados", ha continuado razonando Juan Espadas, quien se ha reivindicado como "una de las personas en Andalucía que mejor conoce ese territorio junto con los que viven en él", y que ha sostenido que "no se puede proteger Doñana a pesar o en contra de quien vive en Doñana".

Espadas también ha defendido que la "solución" en esta materia necesariamente tiene que venir "del Gobierno de Andalucía, que es el que tiene las competencias, desde la legalidad, con todos los informes" y de forma "muy trabajada con todos los agentes del territorio".

Ha avisado también de que, "si tengo que optar, siempre voy a defender a la gente, porque los principios y valores están para aplicarlos en el territorio, para buscar soluciones", y ha defendido que "esta mañana hay más paz social en esa zona y en ese territorio, con la votación y la abstención" del PSOE-A, que "de nuevo será el bombero que venga apagar el fuego que ha producido la derecha".

"Esto es lo que tiene tomar decisiones", que "te tienes que alinear con aquellos a los que quieres defender, con aquellos a los que les voy a pedir la confianza", que "no es un puñado de votos", sino "mucha gente con cara y ojos que tiene problemas, que busca respuestas en aquellos que les piden su confianza para representarlos", según ha continuado Espadas, quien también ha sostenido que "ha llegado la hora de hablar de los problemas del agua con seriedad, con rigor y con valentía".

En clave interna del PSOE, Espadas ha añadido que espera que, tras la votación de esta iniciativa, "ya le haya quedado claro a alguna gente que yo no vengo aquí a ser la marca de nadie", porque "por delante está siempre Andalucía, y después cualquier otra cuestión".

A preguntas de los periodistas, ha indicado también que ha trabajado con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "durante estos dos meses para intentar convencer al Gobierno de Andalucía de la barbaridad que significa llevar al Parlamento una votación sobre una hoja de ruta absolutamente irresponsable".

Espadas ha concluido que la abstención del Grupo Socialista "abre una puerta a seguir trabajando para resolver un problema que existe". "Y si el Gobierno de España no ve que existe, yo le explicaré que sí existe y que pasa por infraestructuras, y que pasa por sentarse con los agricultores, con los ecologistas y en el Consejo de Participación de Doñana", ha remachado.