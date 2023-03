Espadas pide "dejar investigar a la justicia" en el caso Mediador y al PP que reaccione ante sus casos de "corrupción"

LA PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA), 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha realizado este lunes un llamamiento a "dejar investigar a la justicia" en el marco del conocido como 'caso Mediador', así como ha animado al PP a que, "ya que parecen estar preocupados de nuevo por la corrupción, de alguna manera (los 'populares') se identifiquen o definan cuáles van a ser sus decisiones en relación" a los casos que puedan salpicar a representantes de dicha formación.

Juan Espadas se ha manifestado así a preguntas de los periodistas en una atención a medios durante una visita a La Puebla de Guzmán (Huelva) en la que ha subrayado que el 'caso Mediador' "está ahora mismo en el ámbito judicial", así como que "los socialistas no aceptamos corruptos", de forma que, "en la medida en que las investigaciones deriven en cualquier otro tipo de responsabilidades", en el PSOE ya han dado "muestras" de actuación rápida, como se ha visto con la "expulsión inmediata del grupo parlamentario" del ya exdiputado canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo.

"A partir de ahí, estamos en un Estado de Derecho", ha apostillado el líder del PSOE-A, que ha llamado así a dejar "investigar a la justicia", y a analizar las medidas a tomar "en función de sus conclusiones, de si hay algunas otras responsabilidades". "Mientras tanto, apelemos también a que hay personas que tienen un derecho fundamental a la presunción de inocencia", ha remarcado, para incidir en que a algunas de esas personas se les "está violentando su derecho al honor y a su imagen".

De esta manera, Espadas ha apelado al "sentido común", a que "dejemos investigar a la justicia", insistiendo en todo caso en querer dejar claro que, "en la medida que salga cualquier tipo de información contrastada y probada, que haya cualquier otro tipo de vinculación o responsabilidad, desde luego, el PSOE actúa de manera clara".

Frente a ello, el líder del PSOE-A ha contrapuesto la actitud del PP, que "cada vez que tiene una situación de este tipo no suele actuar", y al respecto ha subrayado que hay ahora mismo "muchos casos presentes sobre los que el Partido Popular nunca habla", así como que a dicha formación "sólo le llama la atención cuando aparece algún tipo de nombre vinculado al Partido Socialista".

"Los que ellos tienen no les llaman nunca la atención", ha afeado Espadas a los 'populares', a quienes ha advertido de que "no tienen ni uno ni dos" posibles casos de corrupción, sino "unos pocos", de forma que, "ya que parecen estar preocupados de nuevo por la corrupción", él llamaría a los 'populares' a que, "de alguna manera, se identifiquen o definan cuáles van a ser sus decisiones en relación, por ejemplo, con la clarificación del patrimonio de una senadora que no ha contado de dónde vienen los ingresos y el patrimonio que tiene" --en alusión a la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz--, "o algunas otras situaciones de diputados en el Congreso del PP que tampoco están aclaradas, y sobre las que el Partido Popular no quiere hablar", ha abundado antes de sentenciar que, "si hablamos, hablamos todos".