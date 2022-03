Espadas reivindica el feminismo y se compromete a luchar contra "muros" de la derecha frente al "avance de la igualdad"

HINOJOS (HUELVA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha reivindicado este sábado la fuerza del feminismo y ha avisado de que se colocará frente a la derecha para impedir que "construya muros para que la igualdad no avance".

Así lo ha subrayado Juan Espadas en Hinojos (Huelva), en la entrega de los Premios Clara Campoamor, que regresan esta edición tras dos sin celebrarse como consecuencia de la pandemia bajo el lema 'Tod@s somos ella', y que reconocen a un total de once mujeres y asociaciones por su labor en defensa de la igualdad y de los derechos de la mujer.

En concreto, se han entregado dos premios autonómicos, uno por cada provincia andaluza y otro a propuesta de Juventudes Socialistas de Andalucía, según ha detallado el PSOE-A en una nota.

Juan Espadas ha comenzado su intervención en este acto pidiendo que "paremos, analicemos y veamos cuánto nos queda para lograr la igualdad total entre hombres y mujeres", y ha asegurado que toma la bandera del feminismo, como tomó la de la ecología y el medio ambiente cuando llegó a la política.

"No se entiende socialismo sin feminismo. Una de las razones para ganar las próximas elecciones es precisamente para que esos escalones y esas barreras que aún quedan se superen. Sin derechos no se puede avanzar, y éstos se conquistan, pero es necesario recogerlos en normas que hay que cumplir", ha continuado Espadas para agregar que eso es lo que han venido haciendo los sucesivos gobiernos socialistas.

Tras defender que con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue cuando más se avanzó en la conquista de derechos que han beneficiado a la igualdad, el secretario general de los socialistas andaluces ha asegurado que "voy a estar en la trinchera". "La derecha no va a construir muros para que la igualdad no avance. No lo vamos a permitir", ha enfatizado.

Espadas ha subrayado que "hay mujeres que apostaron por la política, mujeres rurales que rompieron barreras, asociaciones de mujeres que han sabido estar cerca de los problemas reales que tienen", y "solo desde la fuerza, la conducción, las ganas, han podido llegar a donde hoy estamos", en alusión a las premiadas este sábado, mujeres que han contribuido a visibilizar el feminismo en diferentes ámbitos de la sociedad.

El líder del PSOE-A ha dedicado una mención especial a una de ellas, la escritora Almudena Grandes, que "sigue ganando batallas por el feminismo y visibilizando las vergüenzas de la derecha", según ha apuntado.

Después de dos años sin poder celebrar estos premios, "hemos vuelto a la calle porque necesitamos este tipo de reconocimientos", ha valorado Espadas, quien ha puesto el acento en la importancia que, a su juicio, tiene "escuchar activamente y escuchar, de manera particular, a las mujeres, porque hay que hablar, hacer pedagogía, pero sobre todo hay que escuchar, escucharlas", ha incidido.

Para terminar su intervención, Juan Espadas ha recordado su experiencia en lo municipal siendo alcalde de Sevilla, y ha señalado al respecto que "uno de mis mejores aprendizajes sobre lo que es el feminismo y el socialismo fue ponerle una calle a Ana Orantes, una víctima de violencia de género, la primera que se visibilizó en España".

"El Ayuntamiento de Sevilla sí creyó que el feminismo y el socialismo tenían que ir de la mano, visibilizando a mujeres, cambiando el callejero", ha puesto de relieve el dirigente socialista.

"LA DERECHA QUE QUIERE ACABAR CON LOS DERECHOS DE LAS MUJERES"

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha reflexionado sobre la importancia de estos premios para el feminismo, que llevan el nombre de "una de esas mujeres que cambiaron el rumbo de la historia de nuestro país".

"Hoy, más que nunca sabemos valorar su legado y esa conquista de derechos que hizo para nosotras", ha añadido Limón, que ha remarcado que "no nos confundamos, es la derecha la que quiere acabar con los derechos de las mujeres, es a la derecha a la que tenemos que parar y decirle no vas a entrar en Andalucía".

La dirigente del PSOE de Huelva ha añadido que "es importante que las mujeres lo hagamos juntas, unidas y sabiendo que así cambiaremos las cosas", y ha advertido de que "no vamos a parar porque han sido muchas las compañeras a lo largo de todos estos años que han trabajado duro, han sido nuestras maestras para que mujeres jóvenes estemos hoy en los puestos de toma de decisión que hasta hace unos días eran espacios de hombres".

LOS PREMIOS

El Premio Clara Campoamor a nivel regional ha recaído en esta edición en la escritora Almudena Grandes, "referente de la literatura española y ejemplo de compromiso", así como para las primeras parlamentarias Hortensia Gutiérrez del Álamo, Amalia Jiménez García, Ángeles Cobo y Amparo Rubiales.

Además, los reconocimientos de cada provincia han sido para Josephine Cuadras, fundadora de Cuadraspania, S.L.; la científica gaditana Lidia Bravo García, que investiga para paliar los estragos de la esclerosis múltiple; la cordobesa Asociación Resurgir, por su ayuda a mujeres en riesgo de exclusión social, y la doctora, profesora e investigadora granadina Enriqueta Barranco Castillo, que "ha abierto camino a otras muchas mujeres en el mundo de la ciencia y la investigación aportando su visión feminista", según resaltan desde el PSOE-A.

También se reconoce a la onubense Paqui Martín Franco, que "dedicó su vida a defender los valores del feminismo"; a la jiennense Inés Casado, con una trayectoria vital y profesional "profundamente comprometida con la igualdad"; la Asociación de Mujeres Progresistas La Mitad del Cielo, pionera en Andalucía en la ayuda a las mujeres inmigrantes, y Silvia Oñate, fundadora y presidenta de la Asociación Vida, que "ha logrado eliminar en el país la discriminación que negaba a las parejas de hecho la pensión de viudedad si la mujer cobraba más que su pareja".

Por último, Juventudes Socialistas de Andalucía, dentro de los Premios Clara Campoamor, han reconocido a María Pérez González, de San Bartolomé de la Torre (Huelva), perforista de interior de mina y artillera y perteneciente a la directiva de 'Women in Mining and Industry Spain'.