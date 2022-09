Espadas: "Si Moreno dice que necesita más recursos del Gobierno, no puede ahorrarle 120 millones a las rentas más altas"

HUELVA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha afeado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que "no puede ahorrarle 120 millones de euros a las rentas más altas de Andalucía" si "dice que la región necesita más recursos del Gobierno de España y, por tanto un nuevo modelo de financiación autonómica", así como que "no puede decir que hay que ser reivindicativos" para que "el Gobierno de España mande más recursos" cuando con la reforma fiscal llevada a cabo "se pierde" un dinero que "es necesario" para "quedar bien con no sé qué intereses".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de mantener una reunión con la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva para tratar los temas "de interés" de los ciudadanos y sus "demandas" para "trasladarlas a debate", donde ha preguntado al presidente de la Junta "si va a gobernar para la mayoría de los andaluces o solo para unos pocos, que son los que más renta tienen".

Esto, en referencia al decreto que ha aprobado con una serie de reformas fiscales que incluyen la supresión, en la práctica, del impuesto del Patrimonio en la comunidad autónoma y a la deflactación en el tramo autonómico del IRPF.

Espadas recordado que presidente de la Junta de Andalucía "lo que ha planteado es una bonificación del impuesto de patrimonio" que "lo paga solamente el 0,2% de la población andaluza", lo que "tienen rentas muy altas" y que supone "en torno a unas 20.000 --600 personas en Huelva-- de los más ocho millones y medio de andaluces".

En este sentido, ha lamentado que esto supone 120.000 millones menos de recaudación "con los que se podrían construir 25 centros de salud y otros tantos centros educativos" o "comparar sillones para el Hospital Juan Ramón Jiménez" y "no tener que suspender algunos de los tratamientos de quimioterapia que se están suspendiendo por no existir mobiliario", así como ha lamentado "otras carencias de la sanidad pública andaluza".

"Creemos que es una tomadura de pelo y un timo fiscal donde Moreno quiere parecer que baja los impuestos a todos, pero el 99,8 por ciento va a tener que esperar", ha dicho antes de añadir, con respecto a la deflactación fiscal, que "las personas que ganan menos de 12.000 euros no tienen ninguna rebaja fiscal", mientras que "a los que tienen una renta entre 12.000 y 20.000 euros se les va a reducir de uno a tres euros al mes" y que "de 20.000 en adelante se prevé una rebaja que podría llegar, como mucho, a 41 euros. Esa es la medida fiscal que va a transformar la economía", ha criticado.

De la misma manera, ha lamentado que "con este tipo de debates, además, se producen confrontaciones entre comunidades autónomas" y ha criticado que Moreno "en estos dos días ha entrado en una deriva en la que quiere polemizar con Cataluña, con la Comunidad de Madrid y otros territorios de España" y que "lo quiere hacer pareciendo que quiere competir con Ayuso en ocurrencias desde el punto de vista fiscal".

Por ello, ha pedido una explicación a la ciudadanía andaluza y que "no se le tome el pelo", toda vez que ha apuntado que esta misma semana el PSOE-A pedirá "cuentas" en el Parlamento sobre las medidas económicas y "una vez más, sobre la pérdida de calidad de los servicios públicos y en las políticas sociales y de dependencia".

Asimismo, ha señalado que también "se hablará de la falta de medidas económicas, por parte de la Junta de Andalucía, como se pidió en el pasado pleno" con la batería de 13 medidas presentadas a este respecto por el PSOE-A que "no se quisieron tomar".

Espadas ha incidido en que "la mayoría de la ciudadanía no tiene una gran fortuna" y ha destacado que "nos encontramos con un Gobierno de España que sí ha tomado medidas para compensar el deterioro y el impacto de la subida de precios", subrayando que, por ejemplo, la ciudadanía "está pagando la factura de la luz más baja de Europa, mientras que la Junta "no toma medidas para paliar este impacto".

De otro lado, Espadas ha explicado que en la reunión de este lunes con la Ejecutiva del PSOE de Huelva se expondrán "cuestiones importantes para la provincia como las infraestructuras" y los asuntos "pendientes", tanto del Gobierno central como el de Andalucía "en los diferentes municipios de la provincia" para "plantear las demandas de cara a los próximos presupuestos, del Estado y de la Junta", así como que también se abordará la logística del proceso que llevará a las elecciones municipales".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado que en la reunión se van a mantener temas "importantes" para la ciudadanía de Huelva como el Hospital Materno Infantil o "los problemas que sufren los pacientes de Oncología" porque "Huelva no merece el desconcierto que está sufriendo con el presidente de la Junta" que "en menos de tres meses nos ha dejado ver el desgobierno que tiene" y que "mira hacia otro lado ante los problemas y las sensibilidades de la provincia".

Por esto, ha subrayado que "se necesita una persona como Juan Espadas, capaz de gestionar" y de "poner encima de la mesa medidas cuando las personas tienen necesidades y demandas, como las que ha presentado contra la inflación y de apoyo a la clase media". "Necesitamos un presidente comprometido y medidas sensibles con la ciudadanía como las que está poniendo en marcha el Gobierno de España".